    80 प्रतिशत अंक लाने वाले बच्चों की माताओं को भी मिलेंगे 2100 रुपये, हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना में कई बदलाव 

    By Anurag Aggarwa Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 05:35 PM (IST)

    मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडो लक्ष्मी योजना में बदलाव की जानकारी दी।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने नये साल में अधिक से अधिक गरीब व जरूरतमंद महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना में बड़े बदलाव किए हैं।

    अब 10वीं और 12वीं कक्षाओं में 80 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले बच्चों की ऐसी माताओं को भी 2100 रुपये मासिक की राशि मिलेगी, जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये तक है। अभी तक एक लाख रुपये वार्षिक तक आय वाली महिलाओं को 2100 रुपये मासिक का लाभ देने का प्रविधान है।

    मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडो लक्ष्मी योजना में बदलाव की जानकारी दी। निपुण योजना के तहत ग्रेडेशन वाली महिलाएं, बच्चों में कुपोषण या एनीमिया को रोकने वाली 1.80 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाएं भी 2100 रुपये मासिक का लाभ प्राप्त कर सकेंगी।

    वर्तमान में 2100 रुपये की जो राशि महिलाओं के खातों में जा रही है, उसमें से अब 1100 रुपये महिलाओं को मिलेंगे, जबकि एक हजार रुपये सरकार रेकरिंग डिपाजिट या फिक्स डिपाजिट करवाएगी, ताकि भविष्य में उन्हें ब्याज का लाभ भी मिलता रहे। लाभार्थी की असामयिक मृत्यु पर डिपाजिट राशि नोमनी को तुरंत जारी की जाएगी।

    सीएम ने एक सवाल के जवाब में बताया कि जिन नई महिलाओं को योजना के लाभ के दायरे में लाया गया है, उन्हें एक जनवरी 2026 से लाभान्वित किया जाएगा।  दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना में नई कैटेगरी की करकीब सवा लाख महिलाएं शामिल होंगी।

    लाडो लक्ष्मी योजना 25 सितंबर 2025 में लाॅन्च हुई थी और एक नवंबर को हरियाणा दिवस के मौके पर 2100 रुपये की मासिक किस्त डीबीटी के जरिए मिली थी। दूसरी किस्त दिसंबर के प्रथम सप्ताह में जारी की गई थी। योजना की दूसरी किस्त जारी करते हुए सीएम घोषणा कर चुके हैं कि महिलाओं के खाते में हर महीने की बजाय हर तीन महीने के बाद राशि भेजी जाएगी।

    दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 10 लाख 255 महिलाओं ने आवेदन किया था। प्रदेश में करीब आठ लाख महिलाओं को फिलहाल सहायता राशि मिल रही है। बाकी की वेरिफिकेशन चल रही है। 250 करोड़ रुपये की सहायता राशि अभी तक दो किस्तों में महिलाओं को प्रदान की जा चुकी है।

    मुख्यमंत्री ने इस बात पर खुशी जताई कि राज्य का लिंग अनुपात तेजी के साथ बढ़ रहा है। फिलहाल राज्य में एक हजार पुरुषों के मुकाबले लिंग अनुपात 923 पर पहुंच गया है।

    कुंजपुरा, मतलौडा व शहजादपुर नई नगरपालिकाएं

    मुख्यमंत्री सैनी ने नये साल के पहले दिन तीन नई नगरपालिकाएं बनाने की घोषणा की है। करनाल जिले में कुंजपुरा, अंबाला जिले में शहजादपुर और पानीपत जिले में मतलौडा को नई नगरपालिका का दर्जा दिया गया है।

    संदीप लाठर की पत्नी को मिलेगी सरकारी नौकरी

    हरियाणा पुलिस के एएसआई स्व. संदीप लाठर की धर्मपत्नी को सरकारी नौकरी देने का फैसला राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि एमडीयू रोहतक के कैंपस स्कूल में ग्रुप बी के पद पर पीजीटी गणित की नौकरी संदीप लाठर की धर्मपत्नी को प्रदान की जाएगी। संदीप लाठर की पत्नी को नौकरी देने की घोषणा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अलग-अलग समय पर की थी।