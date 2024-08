Haryana Election 2024: कांग्रेस में शामिल होंगी विनेश फोगाट? जानिए क्या बोले सीएम नायब सिंह सैनी

उन्होंने कहा कि यह विनेश फोगाट का निजी फैसला है। वह जो भी फैसला लेंगी और जो भी चाहेंगी, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। उन्होंने कहा कि भाजपा हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाएगी। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जल्द की जाएगी।

On speculations of wrestler Vinesh Phogat joining Congress ahead of Assembly elections, Haryana CM Nayab Singh Saini says, "...It is Vinesh Phogat's personal decision. Whatever decision she takes and whatever she likes, I have nothing to say on this..."



