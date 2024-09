Haryana Election 2024: 'ईमानदारी से इंतजार और धैर्य दिखाया', कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर क्या बोले सुशील गुप्ता

उन्होंने कहा कि अब नामांकन के लिए केवल 3 दिन बचे हैं। तीन दिनों के अंदर सभी उम्मीदवारों को लाइन में लगाना है। हरियाणा की व्यवस्था को बदलने के लिए आम आदमी पार्टी एक अच्छा और मजबूत विकल्प है। हमने ईमानदारी से गठबंधन के लिए इंतजार किया, लेकिन चर्चा सकारात्मक नहीं हो पाई। हम राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया अलायंस के भागीदार हैं।

#WATCH | Delhi: On releasing first list of 20 candidates for Haryana Assembly polls, AAP Haryana chief Sushil Gupta says, "...Very soon by evening, you will get to see the second list. Now only 3 days are left for nomination, so within 3 days all the candidates have to be lined… pic.twitter.com/F7Js2RXIXK