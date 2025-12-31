Language
    नए साल से पहले हरियाणा के DGP ओपी सिंह ने ली विदाई, रिटायरमेंट के बीच लिखी भावुक कर देने वाली चिट्ठी

    By Sudhir Tanwar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 04:06 PM (IST)

    हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने सेवानिवृत्ति से पहले पुलिस अधिकारियों को भावुक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि नए साल में पुलिस के सामने अपराध से न ...और पढ़ें

    पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने सेवानिवृत्ति से पहले लिखा पत्र।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने कहा है कि नए साल में प्रदेश की पुलिस के सामने अपराध को लेकर कई बड़ी चुनौतियां होंगी। बुधवार को सेवानिवृत्त होने से पहले ओपी सिंह ने पुलिस कर्मचारियों व अधिकारियों के नाम एक पत्र लिखकर एक भावुक संदेश जारी किया।

    इसमें लिखा है कि आईपीएस रूपी ट्रेन का उनका यह अंतिम स्टापेज है, यहां उतरना होगा। जीवन की यात्रा अभी जारी है। 1992 के दौरान मैं आईपीएस रूपी इस ट्रेन में सवार हुआ था, उसी दिन तय था कि मेरा स्टापेज 31 दिसंबर 2025 है। रुचि लिखने में है। लिखता तो पहले भी रहा हूं, लेकिन लगता है अब और अधिक समय इसे मैं दे पाउंगा। आजादी की असली लड़ाई मुंहजोरों, सनकियों और ठगों के आतंक के खिलाफ है। दुर्भाग्य से जो भी अभी जारी है। आपसे अपेक्षा है कि कानून के राज में आप लोगों के संघर्ष में उनका साथ देंगे।

    उन्होंने आगे लिखा कि आईपीएस और हरियाणा पुलिस मेरी पहचान है। अब तक मेरे से जो बन पड़ा है, उसमें इन दोनों का बड़ा हाथ है। अब जबकि मेरा पड़ाव आ गया है तो कबीर दास की पक्तियां याद आ रही हैं। दास कबीर जतन से ओढी, ज्यों-की-त्यों धर दीन्हीं चदरिया।

    साल 2025 में 2024 के मुकाबले अपराध दर में कमी रही है। साल 2026 में अधिक चुनौतियां रहेंगी। अपराध आंकड़े बेसलाइन से आंके जाएंगे। क्राइम दर पर शोर मचना तय है। इसको डील करने का एक ही तरीका है। अधिक से अधिक पुलिसकर्मी अपराध रोकने के लिए लगाए जाएं। एक व्यवस्थित तरीके से हिंसक अपराधियों के पीछे लग जाएं।

    ओपी सिंह ने उन सभी लोगों का आभार व्यक्त किया, जिनसे वे अपनी सेवा के दौरान मिले। सिंह को वाई पूरण कुमार आत्महत्या प्रकरण के दौरान डीजीपी के पद पर तैनात किया गया था। बहुत कम समय के कार्यकाल के दौरान उन्होंने पुलिस विभाग में कई तरह के बदलाव किए और कई ऑपरेशन चलाए।

    बुधवार को 1992 बैच के इस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने अपने विदाई संदेश में न केवल बीते सालों की उपलब्धियों का जिक्र किया, बल्कि भविष्य के लिए पुलिस बल को क्राइम प्रिवेंशन का मंत्र भी दिया।

    ‘प्ले फार इंडिया’ अभियान में पुलिस की रही अग्रणी भूमिका

    ओपी सिंह ने बताया कि स्पोट्र्स डायरेक्टर के रूप में ‘प्ले फार इंडिया’ अभियान, युवा एवं राहगीरी कार्यक्रम, एंटी-ड्रग एनफोर्समेंट, साइबर क्राइम प्रिवेंशन, फारेंसिक साइंस, क्राइम डेटा मैनेजमेंट और ग्रीन बिल्डिंग प्रेक्टिस जैसे क्षेत्रों में हरियाणा को देश में अग्रणी बनाने में पुलिस की बड़ी भूमिका रही।

    पत्र के अंत में कबीर की पंक्तियों के साथ उन्होंने हरियाणा पुलिस से कानून के राज और आमजन के संघर्ष में साथ देने का आह्वान किया और गर्व के साथ लिखा कि आईपीएस और हरियाणा पुलिस मेरी पहचान है।