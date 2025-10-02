Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरियाणा कांग्रेस में LoP और प्रदेश अध्यक्ष मिलने के बाद जोश हाई, दीपावली के बाद जिलाध्यक्षों को दी जाएगी 4-दिवसीय रणनीति ट्रेनिंग

    By satyendra singh Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 05:09 PM (IST)

    कांग्रेस हाईकमान हरियाणा के सभी जिलाध्यक्षों को राजनीतिक कौशल में दक्ष करने के लिए दीपावली के बाद चार दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। शिविर में जिलाध्यक्षों को भाजपा को मात देने और पार्टी को मजबूत करने की रणनीति सिखाई जाएगी। वरिष्ठ नेता मार्गदर्शन देंगे और सामूहिक सहभागिता पर चर्चा होगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    प्रदेश अध्यक्ष तथा नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के बाद अब लगेगा कांग्रेस जिलाध्यक्षों के लिए प्रशिक्षण शिविर (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के बाद अब जिलाध्यक्षों को प्रशिक्षित करने के लिए शिविर लगाने पर विचार किया जा रहा है। हाईकमान अपने जिलाध्यक्षों को राजनीतिक कौशल में दक्ष करने के लिए दीपावली के बाद चार दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाने की तैयारी कर चुका है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरुग्राम, रोहतक अथवा पंचकूला में से एक जगह पर शिविर लगेगा। जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन ) केसी वेणुगोपाल भी शामिल हो सकते हैं।

    प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, पार्टी के हरियाणा प्रभारी बीके हरिप्रसाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा तथा रणदीप सुरजेवाला सहित अन्य नेता भी कार्यक्रम में आएंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक जिलाध्यक्षों को दूसरी पार्टियों खासकर भाजपा को संगठन स्तर पर मात देने के लिए तथा हर बूथ हो अपना के तर्ज पर काम करने के प्रेरित किया जाएगा।

    इंटरनेट मीडिया पर पकड़ बनाते हुए भाजपा के किले को भेदने की कला भी सिखाई जानी है। सभी जाति तथा वर्ग से जुड़े लोगों को कैसे पार्टी के लिए सामूहिक सहभागिता के साथ अपने साथ जोड़ा जाए इस भी विशेष रूप से चर्चा होगी। अंतिम सत्र में पार्टी के विधायक तथा सांसदों को भी आमंत्रित किया जाएगा।

    जिलाध्यक्षों के साथ-साथ जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी तथा विभिन्न मोर्चे के पदाधिकारी भी बुलाए जाने हैं। निवर्तमान अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने कहा कि अध्यक्ष के शपथ समारोह के बाद अगले आयोजन की तैयारी सभी की सहमति से होगी।