भूपेंद्र हुड्डा और राव नरेंद्र का धमाकेदार स्वागत, हरियाणा युवा कांग्रेस में जोश की लहर

हरियाणा युवा कांग्रेस के सदस्यों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राव नरेंद्र सिंह का स्वागत किया। निशित कटारिया ने कहा कि इन नेताओं के नेतृत्व में जनता की आवाज बुलंद होगी और कांग्रेस मजबूत होगी। हुड्डा के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि अब वे विपक्ष में जनता के हकों के लिए आवाज उठाएंगे।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। हरियाणा युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तथा नवनियुक्त कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष निशित कटारिया की अगुवाई में पार्टी पदाधिकारी नई दिल्ली स्थित पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचे थे।

इस मौके पर निशित कटारिया ने कहा कि दोनों नेताओं के नेतृत्व में प्रदेश में जनता की आवाज भी मजबूती से उठाई जाएगी और कांग्रेस संगठन भी मजबूत होगा। उन्होंने कहा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने कार्यकाल के दौरान कांग्रेस की मजबूत सरकार में हरियाणा में विकास के कार्य किए।

अब उन्हें पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी है। हरियाणा की जनता कांग्रेस सरकार को याद कर रही है। जनता की आवाज को मजबूती से उठाने वाला नेतृत्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रूप में मिला है। विधानसभा में वे जनता की आवाज को मजबूती से उठाते हुए उनके हकों के लिए आवाज उठाएंगे।