हरियाणा कांग्रेस में प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर विवाद, पार्टी में अंदरूनी खींचतान से परेशान हाईकमान
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो रही है।
कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व राज्य के सभी प्रमुख नेताओं की पसंद की प्रदेश कार्यकारिणी गठित करना चाहता है, लेकिन उनके द्वारा अपनी पसंद के नाम नहीं दिये जा रहे हैं।
कांग्रेस हाईकमान ने जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां करते समय निष्पक्षता और पारदर्शिता का दावा किया था, मगर प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी करने से पहले जिस तरह राज्य के प्रमुख नेताओं से उनकी पसंद की सूची मांगी जा रही है, उससे साफ हो गया है कि कांग्रेस अभी भी अपने पुराने ढर्रे पर चल रही है।
हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद के साथ नेशनल टैलेंट हंट कार्यक्रम में भागीदारी करने चंडीगढ़ पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने जल्दी ही प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी होने के संकेत दिये हैं।
उन्होंने समय अवधि तो नहीं बताई, लेकिन माना जा रहा है कि नये साल के पहले माह में हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी हो सकती है।
कांग्रेस हाईकमान के पास यदि राज्य के प्रमुख नेताओं ने अपनी पसंद के नाम नहीं भेजे तो संभावना है कि प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र की पसंद के ही सारे पदाधिकारियों को कमेटी में शामिल कर लिया जाए।
पिछले सालों में नामों पर सहमति नहीं बन पाने की वजह से ही न तो समय से जिलाध्यक्ष बन पाए थे और न ही संगठन तैयार हो पाया था। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने अपनी नियुक्ति के बाद सभी का भरोसा जीतने और सभी को साथ लेकर चलने का वादा किया था, लेकिन कांग्रेस संगठन में वह पूरी तरह से अलग-थलग पड़ते जा रहे हैं।
इसका कारण यह है कि राव नरेंद्र अभी तक राज्य में अपनी मजबूत टीम खड़ी नहीं कर पाए हैं। कई जिलाध्यक्ष ऐसे हैं, जो उनके कहने में नहीं हैं, जबकि कुछ जिलाध्यक्ष ऐसे हैं, जो विधायकों पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं।
इसी तरह कई विधायकों ने जिलाध्यक्षों का सहयोग नहीं मिलने का आरोप कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ होने वाली बैठकों में लगाया है, जिसका असर मजबूत संगठन नहीं बन पाने के रूप में सामने आ रहा है।
दूसरी तरफ, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आयोजित नेशनल टैलेंट हंट कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिभावान युवाओं के अंतिम साक्षात्कार लिए।
देशभर से चयन की विभिन्न प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक पार करने के बाद चयनित उम्मीदवार अंतिम चरण के लिए चंडीगढ़ पहुंचे। चयन समिति ने उम्मीदवारों की योग्यता, क्षमता, वैचारिक समझ और संगठनात्मक दृष्टिकोण का मूल्यांकन किया।
चयनित युवा कांग्रेस की विचारधारा के अनुरूप पार्टी के लिए मीडिया पैनलिस्ट, प्रवक्ता, रिसर्च को-आर्डिनेटरएवं प्रचार को-आर्डिनेटर जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाएंगे।
कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने कहा कि चयनित उम्मीदवारों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। यह युवा शक्ति कांग्रेस संगठन को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
नेशनल टैलेंट हंट कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देशभर से ऐसे युवाओं को संगठन से जोड़ रही है, जो पार्टी की विचारधारा के साथ प्रतिबद्धता एवं समर्पण के साथ कार्य करने का जज़्बा रखते हैं।
कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रवक्ता चयनिका उनियाल, राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, संचार विभाग वाइस चेयरमैन परवेज आलम, राष्ट्रीय मीडिया कार्डिनेटर अर्चित और रेशमा आलम प्रमुख रूप से शामिल हुए।
