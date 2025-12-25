हरियाणा कांग्रेस में प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर विवाद, पार्टी में अंदरूनी खींचतान से परेशान हाईकमान

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो रही है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व राज्य के सभी प्रमुख नेताओं की पसंद की प्रदेश कार्यकारिणी गठित करना चाहता है, लेकिन उनके द्वारा अपनी पसंद के नाम नहीं दिये जा रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान ने जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां करते समय निष्पक्षता और पारदर्शिता का दावा किया था, मगर प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी करने से पहले जिस तरह राज्य के प्रमुख नेताओं से उनकी पसंद की सूची मांगी जा रही है, उससे साफ हो गया है कि कांग्रेस अभी भी अपने पुराने ढर्रे पर चल रही है।

हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद के साथ नेशनल टैलेंट हंट कार्यक्रम में भागीदारी करने चंडीगढ़ पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने जल्दी ही प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी होने के संकेत दिये हैं। उन्होंने समय अवधि तो नहीं बताई, लेकिन माना जा रहा है कि नये साल के पहले माह में हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी हो सकती है। कांग्रेस हाईकमान के पास यदि राज्य के प्रमुख नेताओं ने अपनी पसंद के नाम नहीं भेजे तो संभावना है कि प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र की पसंद के ही सारे पदाधिकारियों को कमेटी में शामिल कर लिया जाए। पिछले सालों में नामों पर सहमति नहीं बन पाने की वजह से ही न तो समय से जिलाध्यक्ष बन पाए थे और न ही संगठन तैयार हो पाया था। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने अपनी नियुक्ति के बाद सभी का भरोसा जीतने और सभी को साथ लेकर चलने का वादा किया था, लेकिन कांग्रेस संगठन में वह पूरी तरह से अलग-थलग पड़ते जा रहे हैं।

इसका कारण यह है कि राव नरेंद्र अभी तक राज्य में अपनी मजबूत टीम खड़ी नहीं कर पाए हैं। कई जिलाध्यक्ष ऐसे हैं, जो उनके कहने में नहीं हैं, जबकि कुछ जिलाध्यक्ष ऐसे हैं, जो विधायकों पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं।