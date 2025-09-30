'वीडियो के साथ की छेड़छाड़, वे BJP की कठपुतली...', राव नरेंद्र का इनेलो नेताओं को तीखा जवाब

Language
    By Sudhir Tanwar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 10:29 PM (IST)

    हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने इनेलो पर भाजपा के हाथों में खेलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इनेलो नेता झूठे और तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि इनेलो ने वीडियो से छेड़छाड़ की है और कोर्ट में पेश होने से डर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इनेलो की विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है।

    वीडियो से कर रखी छेड़छाड़, इसलिए कोर्ट में गवाही देने नहीं जा रहे इनेलो नेता: राव नरेंद्र (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष बने राव नरेंद्र सिंह ने इनेलो नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इनेलो नेता भाजपा के हाथों में खेल रहे हैं। इसीलिए तथ्यहीन, झूठ और राजनीतिक द्वेष पूर्ण आरोप लगाते आए हैं। सच्चाई यह है कि इनेलो नेताओं ने तथाकथित वीडियो से छेड़छाड़ कर रखी है। इसलिए उनका कोई नेता कोर्ट में गवाही तक देने नहीं आया।

    उन्होंने कहा कि इतने वर्षों से इनेलो नेता इस मामले में खुद कोर्ट में बुलाने पर भी पेश नही हो रहे हैं, जबकि हम स्वयं वर्ष 2016 में इस मामले को लेकर कोर्ट में गुहार लगाई थी और इनेलो के नेताओ को पार्टी बनाया था। कोई भी नेता नौ साल में कोर्ट में पेश तक नहीं हुआ। इनेलो न तो सबूत लेकर कोर्ट में आई और न ही जवाब देने की हिम्मत कर पाई।

    इस पार्टी को पता है कि उनके द्वारा जारी किया गया वीडियो पूरी तरह से एडीटिड है। इनेलो जब यह फर्जी वीडियो लेकर सामने आया था, तब लोकायुक्त ने भी इसकी जांच की थी। फोरेंसिक जांच में यह साबित हो चुका है कि इनेलो की वीडियो एडेटिड थी।

    इनेलो नेताओं से जब मूल वीडियो मांगा गया तो उन्होंने जानबूझकर ब्लैंक पेन ड्राइव लोकायुक्त को सौंप दिया और मूल वीडियो को छिपा लिया। मूल वीडियो सामने आने पर यह पार्टी पूरी तरह बेनकाब हो जाती।

    राव नरेंद्र ने कहा कि हरियाणा में पूरी तरह साख खो चुके और बीजेपी की प्रोक्सी के रूप में काम करने वाले इनेलो नेताओं के बयानों या टिप्पणियों का कोई महत्व नहीं है। ये लोग केवल झूठ और तथ्यहीन आरोपों के आधार पर सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। इनके हर झूठ का जवाब पहले भी माननीय कोर्ट में दिया गया है। हम माननीय कोर्ट को मानने वाले लोग है। भविष्य में भी कोर्ट में ही जवाब दिया जाएगा।