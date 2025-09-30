'वीडियो के साथ की छेड़छाड़, वे BJP की कठपुतली...', राव नरेंद्र का इनेलो नेताओं को तीखा जवाब

हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने इनेलो पर भाजपा के हाथों में खेलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इनेलो नेता झूठे और तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि इनेलो ने वीडियो से छेड़छाड़ की है और कोर्ट में पेश होने से डर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इनेलो की विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष बने राव नरेंद्र सिंह ने इनेलो नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इनेलो नेता भाजपा के हाथों में खेल रहे हैं। इसीलिए तथ्यहीन, झूठ और राजनीतिक द्वेष पूर्ण आरोप लगाते आए हैं। सच्चाई यह है कि इनेलो नेताओं ने तथाकथित वीडियो से छेड़छाड़ कर रखी है। इसलिए उनका कोई नेता कोर्ट में गवाही तक देने नहीं आया।

उन्होंने कहा कि इतने वर्षों से इनेलो नेता इस मामले में खुद कोर्ट में बुलाने पर भी पेश नही हो रहे हैं, जबकि हम स्वयं वर्ष 2016 में इस मामले को लेकर कोर्ट में गुहार लगाई थी और इनेलो के नेताओ को पार्टी बनाया था। कोई भी नेता नौ साल में कोर्ट में पेश तक नहीं हुआ। इनेलो न तो सबूत लेकर कोर्ट में आई और न ही जवाब देने की हिम्मत कर पाई।

इस पार्टी को पता है कि उनके द्वारा जारी किया गया वीडियो पूरी तरह से एडीटिड है। इनेलो जब यह फर्जी वीडियो लेकर सामने आया था, तब लोकायुक्त ने भी इसकी जांच की थी। फोरेंसिक जांच में यह साबित हो चुका है कि इनेलो की वीडियो एडेटिड थी।