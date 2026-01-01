Language
    नए साल पर हरियाणा को आर्थिक फायदा, चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने दिया लाभांश, 19 करोड़ मिले

    By Akhil Vohra Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 06:04 PM (IST)

    चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (सीएचआईएएल) ने हरियाणा सरकार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अंतरिम लाभांश के रूप में 19 करोड़ रुपये से अधिक का ...और पढ़ें

    10 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 8 प्रतिशत की दर से लाभांश तय।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। नए वर्ष की शुरुआत हरियाणा के लिए सकारात्मक रही। चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (सीएचआईएएल) की ओर से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए घोषित अंतरिम लाभांश का चेक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सौंपा गया है। यह चेक साल के पहले दिन वीरवार को चंडीगढ़ में सीएचआईएएल प्रबंधन द्वारा दिया गया।

    सीएचआईएएल एक संयुक्त कंपनी है, जिसमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है। वहीं हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा पंजाब सरकार की ओर से ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण की 24.50-24.50 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

    सीएचआईएएल के निदेशक मंडल ने दिसंबर 2025 अंतरिम लाभांश घोषित किया था। यह लाभांश 10 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 8 प्रतिशत की दर से तय किया गया। इसके तहत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसव) की 24.50 प्रतिशत हिस्सेदारी के बदले कुल 19 करोड़ 12 हजार 83 रुपये की राशि का चेक हरियाणा सरकार को दिया गया

    इस अवसर पर सीएचआईएएल प्रबंधन ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा सरकार का आभार जताते हुए कहा कि सरकार के सहयोग और मार्गदर्शन से शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लगातार आगे बढ़ रहा है। यात्रियों की सुविधाओं में सुधार, उड़ानों की संख्या में बढ़ोतरी और बेहतर हवाई संपर्क इसका उदाहरण हैं।