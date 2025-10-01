हरियाणा CM सैनी ने PM मोदी को दिया गीता महोत्सव का न्योता, किसानों की सुविधाएं और एक साल की उपलब्धियां गिनाईं

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने गीता महोत्सव की तैयारियों की जानकारी दी और उन्हें आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने फसल खरीद बुवाई और किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी बताया। 16 अक्टूबर को सरकार के एक साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को हरियाणा सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराया।

हरियाणा सरकार की उपलब्धियों को लेकर मुख्यमंत्री सैनी ने पीएम से की बात (फाइल फोटो)