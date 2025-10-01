Language
    हरियाणा CM सैनी ने PM मोदी को दिया गीता महोत्सव का न्योता, किसानों की सुविधाएं और एक साल की उपलब्धियां गिनाईं

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 07:48 PM (IST)

    हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने गीता महोत्सव की तैयारियों की जानकारी दी और उन्हें आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने फसल खरीद बुवाई और किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी बताया। 16 अक्टूबर को सरकार के एक साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को हरियाणा सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराया।

    हरियाणा सरकार की उपलब्धियों को लेकर मुख्यमंत्री सैनी ने पीएम से की बात (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बुधवार शाम दिल्ली पहुंचे  और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब एक घंटे तक बात हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गीता महोत्सव की तैयारी से प्रधानमंत्री को अवगत कराने के साथ- साथ उन्हें महोत्सव में आने के लिए आमंत्रित भी किया।

    इसके अलावा सरकारी योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। फसल खरीद तथा बुवाई को लेकर किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं से भी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया। 16 अक्टूबर को प्रदेश सरकार के एक साल होने वाले हैं। एक साल में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों से भी मुख्यमंत्री ने पीएम को अवगत कराया।