    हरियाणा में जनगणना का काम पूरा होने तक नहीं बनेगा कोई नया जिला, तहसील, मंडल-उपमंडल और ब्लॉक

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 03:04 PM (IST)

    हरियाणा में जनगणना की व्यापक तैयारियां शुरू हो गई हैं, जो पूरी तरह से डिजिटल होगी। पहला चरण 1 मई से शुरू होगा। जनगणना पूरी होने तक कोई नया जिला, तहसील ...और पढ़ें

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, पंचकूला। हरियाणा में जनगणना की व्यापक तैयारियां शुरू हो गई हैं। जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी। पहला चरण एक मई से शुरू होगा, जिसमें मकानों का सूचीकरण एवं आवास जनगणना की जाएगी। जनगणना का काम पूरा होने तक कोई नया जिला, तहसील-उपतहसील, मंडल-उपमंडल और ब्लॉक नहीं बनेगा।

    प्रदेश सरकार ने सभी प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज कर दिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति (एसएलसीसीसी) की पहली बैठक में बताया गया कि जनगणना कार्य के लिए प्रदेश को केन्द्र सरकार की तरफ से 200 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

    जिला स्तर पर तैयारियों को पुख्ता करने के लिए जल्द ही उपायुक्तों की एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, ताकि प्रधान जनगणना अधिकारियों को समय-सीमा, दायित्वों और विस्तृत परिचालन योजना के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके।

    जनगणना अवधि के दौरान जनगणना से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। जमीनी स्तर पर प्रभावी निगरानी हेतु जनगणना को मासिक जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों के स्थायी एजेंडा में शामिल किया जाएगा। जनगणना निदेशक ललित जैन ने बताया कि मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से शत-प्रतिशत डिजिटल प्री-टेस्ट पंचकूला, हिसार और फरीदाबाद में सफलतापूर्वक किया गया है।

    इसमें एक लाख से अधिक आबादी को कवर किया गया। निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्री-टेस्ट पूरा करने के लिए भारत के महापंजीयक (रजिट्रार जनरल आफ इंडिया) द्वारा प्रदेश की सराहना की गई है। शिक्षकों को छोड़कर जनगणना कार्य के लिए प्रतिनियुक्त कर्मचारियों की तैनाती फरवरी में की जाएगी। प्रथम चरण में लगभग 60 हजार सरकारी कर्मचारी, गणनाकर्मी (इन्यूमरेटर) और पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किए जाएंगे।
    चंडीगढ़ में राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की बैठक लेते मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी । l डीपीआर
    l प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज किया l डिजिटल होगी जनगणना, केंद्र से प्रदेश सरकार को मिले 200 करोड़