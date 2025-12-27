हरियाणा में सरकारी नौकरी के लिए हो जाएं तैयार, नए साल में होंगी 30 हजार से अधिक पदों पर भर्तियां
हरियाणा में नए साल में 30,000 से अधिक सरकारी पदों पर भर्तियां होंगी। इनमें तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के साथ प्रथम व द्वितीय श्रेणी के पद भी शामिल हैं। वर्त ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो,पंचकूला। हरियाणा में नए साल में 30 हजार से अधिक पदों पर भर्तियां होंगी। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से लेकर प्रथम और द्वितीय श्रेणी के रिक्त पदों को भरने की तैयारी है। वर्तमान में विभिन्न श्रेणियों के 17 हजार से अधिक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। अन्य पदों को लिए जल्द ही भर्ती विज्ञापन जारी कर परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) अब सीईटी की मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुटा है। साथ ही चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए अलग से सीईटी आयोजित कराया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से सभी विभागों और बोर्ड-निगमों को रिक्त पदों को भरने के लिए मांगपत्र भेजने के लिए निर्देशित किया जा चुका है।
सबसे पहले शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य है। इसके बाद तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी होते ही परीक्षाओं का दौर शुरू होगा।
