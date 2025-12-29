कोई साफ कर रहा टॉयलेट तो कोई लगा रहा झाड़ू... हरियाणा की जेलों में ऐसा है गैंगस्टरों का हाल; खत्म हुई भाईगीरी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा की जेलों में बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। गैंगस्टरों को अब अन्य कैदियों की तरह मेंटीनेंस, क्लीनेंस तथा सेनीटेशन का काम करने के लिए दिया जाने लगा है। इसे प्रदेश की सभी जेलों में लागू कर दिया गया है।

जेलों में बंद गैंगस्टर अब सफाई कार्य कर रहे हैं। गैंगस्टरों से जेल परिसर, बैरक तथा शौचालयों में सफाई कार्य करवाया जा रहा है। अब गैंगस्टरों का भी अन्य कैदियों की तरह डयूटी चार्ट लागू कर दिया गया है। यह जानकारी हरियाणा के डीजी जेल आलोक राय ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में दी। आलोक राय 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इससे पहले उन्होंने अपने विभाग की रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि प्रदेश की जेलों से भाई कल्चर को खत्म कर सभी कैदियों को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी कैदी किसी बड़े गैंगस्टर की डयूटी को नहीं पूरी करेगा।

प्रदेश की सभी जेलों में गैंगस्टरों को कैदियों वाली वर्दी पहनने के लिए बाध्य किया गया है। पहले गैंगस्टर जब पेशी पर जाते थे पीछे से गीत बजते थे और रील बनाई जाती थी। अब इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। 81 फीसदी मामलों में गैंगस्टरों की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी करवाई गई है।

आलोक राय ने बताया कि दो से तीन कुख्यात गैंगस्टरों को जेल में बनी छह बाई छह की चक्की में एक साथ रखा जा रहा है। गैंगस्टरों का जेलों में रूतबा खत्म करने के लिए प्रदेश भर में 52 गैंगस्टरों की जेल ट्रांसफर की गई है। जेल ट्रांसफर की शुरुआत में प्रदेश के उच्च अधिकारियों ने तीन स्तर पर इसको चेक किया।

जेल महानिदेशक ने बताया कि जेल मुख्यालय के बाहर जेल में बने उत्पादों का आउटलेट खोल दिया गया है, जिसमें फर्नीचर का सामान, बेकरी का सामान, ऐलोवीरा से बने प्रोडक्ट सहित काफी चीजें उपलब्ध हैं। हरियाणा की गुरुग्राम, अंबाला, करनाल, पानीपत और फरीदाबाद जेलों में वोकेशनल ट्रेनिंग और आइटीआई के कोर्स शुरू किए जा चुके हैं।