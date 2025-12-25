भिवानी में दूध प्लांट से लेकर रेवाड़ी में आटा मिल का लोकार्पण, अमित शाह की हरियाणा को बड़ी सौगातें

जागरण संवाददाता, पंचकूला। सुशासन दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरियाणा को एक साथ कई सौगातें प्रदान कीं। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में अमित शाह ने जिला भिवानी में दूध शीतकरण केंद्र सलेमपुर प्लांट का लोकार्पण किया। उन्होंने जिला रेवाड़ी के जाटूसाना में हैफेड की आटा मिल तथा सहकारिता मंत्रालय द्वारा तैयार आइवाइसी के पोर्टल का रिमोट द्वारा ई-लोकार्पण किया। पंचकूला में आयोजित सहकारिता सम्मेलन में भागीदारी करने पहुंचे केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने हरियाणा राज्य सहकारी बैंकों के पांच लाभार्थियों को रुपे-प्लेटिनम डेबिट कार्ड तथा हरियाणा में कृभको द्वारा बनाए गए दो एमपैक्स के अध्यक्षों को पंजीकरण प्रमाणपत्रों का भी वितरण किया।

उन्होंने कृभको द्वारा तैयार आइवाइसी के समारोहों पर आधारित वार्षिक पुस्तिका का विमोचन किया। इससे पूर्व सहकारिता मंत्री की मौजूदगी में कृभको कारपोरेट फिल्म का प्रदर्शन किया गया। अमित शाह ने कहा कि हरियाणा आज देश में किसान कल्याण, पारदर्शी शासन और तेज निर्णय क्षमता का आदर्श बन चुका है। उन्होंने हरियाणा सरकार की जल प्रबंधन और सिंचाई योजनाओं की विशेष रूप से प्रशंसा करते हुए कहा कि “पर ड्राप-मोर क्राप” योजना के अंतर्गत 85 प्रतिशत सब्सिडी, दशकों से वंचित क्षेत्रों तक सिंचाई का पानी पहुंचाना और 2088 अमृत सरोवरों का निर्माण, यह सभी कदम दूरदर्शी सोच को दर्शाते हैं।