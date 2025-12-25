भिवानी में दूध प्लांट से लेकर रेवाड़ी में आटा मिल का लोकार्पण, अमित शाह की हरियाणा को बड़ी सौगातें
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरियाणा को कई सौगातें दीं, जिनमें भिवानी में दूध शीतकरण प्लांट, रेवाड़ी में हैफेड की आटा मिल और आइवाइसी प ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पंचकूला। सुशासन दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरियाणा को एक साथ कई सौगातें प्रदान कीं।
केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में अमित शाह ने जिला भिवानी में दूध शीतकरण केंद्र सलेमपुर प्लांट का लोकार्पण किया।
उन्होंने जिला रेवाड़ी के जाटूसाना में हैफेड की आटा मिल तथा सहकारिता मंत्रालय द्वारा तैयार आइवाइसी के पोर्टल का रिमोट द्वारा ई-लोकार्पण किया।
पंचकूला में आयोजित सहकारिता सम्मेलन में भागीदारी करने पहुंचे केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने हरियाणा राज्य सहकारी बैंकों के पांच लाभार्थियों को रुपे-प्लेटिनम डेबिट कार्ड तथा हरियाणा में कृभको द्वारा बनाए गए दो एमपैक्स के अध्यक्षों को पंजीकरण प्रमाणपत्रों का भी वितरण किया।
उन्होंने कृभको द्वारा तैयार आइवाइसी के समारोहों पर आधारित वार्षिक पुस्तिका का विमोचन किया। इससे पूर्व सहकारिता मंत्री की मौजूदगी में कृभको कारपोरेट फिल्म का प्रदर्शन किया गया।
अमित शाह ने कहा कि हरियाणा आज देश में किसान कल्याण, पारदर्शी शासन और तेज निर्णय क्षमता का आदर्श बन चुका है।
उन्होंने हरियाणा सरकार की जल प्रबंधन और सिंचाई योजनाओं की विशेष रूप से प्रशंसा करते हुए कहा कि “पर ड्राप-मोर क्राप” योजना के अंतर्गत 85 प्रतिशत सब्सिडी, दशकों से वंचित क्षेत्रों तक सिंचाई का पानी पहुंचाना और 2088 अमृत सरोवरों का निर्माण, यह सभी कदम दूरदर्शी सोच को दर्शाते हैं।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का छोटा राज्य होते हुए भी कृषि, दुग्ध उत्पादन, खेल और राष्ट्रीय सुरक्षा में सबसे बड़ा योगदान देता रहा है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में यह परंपरा और भी सशक्त हुई है। हरियाणा का उद्योग, जीएसटी और आयकर में बड़ा योगदान है, लेकिन किसी भी सरकार की असली पहचान यह होती है कि उसका किसान खुश है।
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के किसान को मुस्कुराने का कारण दिया है और यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है।
कार्यक्रम में हरियाणा भाजपा के प्रभारी सतीश पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली, विधानसभा के अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण, परिवहन मंत्री अनिल विज, राजस्व मंत्री विपुल गोयल, सहकारिता मंत्री ड. अरविंद शर्मा, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी, उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह, सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, कृभको के अध्यक्ष वी सुधाकर चौधरी और प्रबंध निदेशक एसएस यादव शामिल रहे।
