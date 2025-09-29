Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब नहीं रुकेगी गरीब बच्चों की निशुल्क पढ़ाई, CM नायब सैनी ने प्राइवेट स्कूलों के लिए जारी की सवा करोड़ रुपये

    By Sudhir Tanwar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 05:09 PM (IST)

    हरियाणा शिक्षा विभाग ने गरीब छात्रों को पढ़ाने वाले निजी स्कूलों के लिए सवा करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह राशि चिराग योजना के तहत ईडब्ल्यूएस छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति के लिए है। सिरसा जिले को सबसे अधिक राशि मिलेगी। भुगतान में देरी के कारण स्कूल संचालकों को वित्तीय समस्याएँ हो रही थीं। शिक्षा विभाग ने समय पर राशि पहुँचाने का आश्वासन दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    गरीबों को निशुल्क पढ़ा रहे निजी स्कूलों को मिलेगी सवा करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। शिक्षा विभाग ने गरीबों को पढ़ा रहे निजी स्कूलों के लिए करीब सवा करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के विद्यार्थियों की फीस प्रतिपूर्ति के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत, सहायता व अनुदान (चिराग) योजना के अंतर्गत मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए यह पैसा जारी किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सबसे अधिक राशि सिरसा जिले को 23 लाख 62 हजार 800 रुपये मिलेगी, जबकि हिसार को 18 लाख 74 हजार 400 और भिवानी को 17 लाख 55 हजार रुपये मिलेंगे। इसके अलावा फरीदाबाद को सात लाख 12 हजार 800 और जींद को 17 लाख 68 हजार 800 रुपये का भुगतान होगा।

    करनाल को पांच लाख 28 हजार, नूंह को 16 लाख 23 हजार 600, सोनीपत को नौ लाख 37 हजार, कुरुक्षेत्र को तीन लाख 16 हजार 800, पानीपत को पांच लाख एक हजार 600 तथा अंबाला और रेवाड़ी के लिए 52-52 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

    निजी स्कूल संचालक लंबे समय से इस प्रतिपूर्ति का इंतजार कर रहे थे। सरकार की ओर से भुगतान में देरी के कारण उन्हें वित्तीय मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। कई स्कूल संचालकों ने तो हाल ही में सरकार को अल्टीमेटम तक दे डाला था कि यदि शीघ्र राशि जारी नहीं हुई तो वे नए शैक्षणिक सत्र में ईडब्ल्यूएस छात्रों का दाखिला रोकने पर मजबूर होंगे।

    शिक्षा विभाग के निदेशक जितेंद्र कुमार ने कहा है कि विभाग सुनिश्चित करेगा कि राशि निर्धारित समय में स्कूलों तक पहुंचे और छात्र निर्बाध शिक्षा प्राप्त कर सकें।