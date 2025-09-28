पहली बार 40 देशों में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव की रहेगी धूम, तैयारियों में जुटी हरियाणा सरकार

अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज से मुलाकात कर महोत्सव की रूपरेखा पर चर्चा की। 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में मुख्य कार्यक्रम होंगे। इस बार 40 देशों में गीता महोत्सव 2025 के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिनमें कुरुक्षेत्र के कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण होगा।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव के माध्यम से विश्व समुदाय को गीता के शाश्वत संदेश से जोड़ा जाएगा। इसी उद्देश्य के साथ पहली बार पहली बार 40 देशों में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव की धूम रहेगी। यहां तक कि इन देशों में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण भी देखा जा सकेगा। इस बार अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा। कुरुक्षेत्र में होने वाले अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में 15 से ज्यादा देशों के 25 स्काॅलर भी पहुंचेंगे। 20 से ज्यादा देशों के राजदूत भी इस महोत्सव में शिरकत करेंगे।

महोत्सव की तैयारियों को लेकर हरियाणा सरकार जी-जान से जुटी है। इसी कड़ी में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से उनके आवास पर मुलाकात की और गीता जयंती की तैयारियों के हर पहलू पर विस्तार से बातचीत की। हरियाणा सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल हाल ही में बाली जाकर आया है, जहां अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाया गया।

महोत्सव को सफल बनाने के लिए सभी विभागों का समन्वय जरूरी राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा राजभवन में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव की तैयारियों के संबंध में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड (केडीबी) की बैठक ली। इस दौरान गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज और कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल भी मौजूद रहे।

राज्यपाल ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव को सफल बनाने के लिए सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें। विदेशी प्रतिनिधियों एवं अतिथियों का पारंपरिक प्रथाओं से स्वागत किया जाए, जिससे सभी मेहमानों को हरियाणा की संस्कृति का अद्भुत अनुभव हो सके। महोत्सव की तैयारियों में किसी प्रकार की कमी न रहे।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव- 2025 न केवल हरियाणा, बल्कि पूरे भारत की सांस्कृतिक धरोहर को विश्व पटल पर स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस महोत्सव के माध्यम से विश्व समुदाय को गीता के शाश्वत संदेश से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। गीता का संदेश हर पीढ़ी के लिए प्रासंगिक है।

सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से लिया जाएगा सहयोग मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से शोभायात्रा निकली जाएगी। गीता महोत्सव के दौरान स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके लिए सभी धार्मिक, सामाजिक, अन्य संगठनों और जन भागीदारी के साथ एक विशेष अभियान चलाया जाएगा ताकि कुरुक्षेत्र की पावन धरा स्वच्छ और सुंदर बने।

21 दिनों तक दिखेगा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उल्लास का संग गीता महोत्सव 21 दिन चलेगा और महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम आठ दिन चलेंगे। इस महोत्सव से पहले ही कई कार्यक्रमों का आगाज हो जाएगा। इसमें 4 से 14 नवंबर तक ऑनलाइन गीता क्विज, 15 नवंबर को गीता रन का आयोजन होगा। 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक शिल्प और सरस मेला चलेगा तथा रोजाना सायं के समय पुरुषोत्तमपुरा बाग में भजन संध्या और महाआरती का आयोजन होगा।

मुख्य कार्यक्रम 24 नवंबर से एक दिसंबर तक हाेंगे महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक होंगे। इसमें हरियाणा पवेलियन, पार्टनर स्टेट, पुस्तक मेला, जनसंपर्क विभाग की राज्य स्तरीय प्रदर्शनी, पुरुषोत्तमपुरा बाग में मुख्य मंच पर दिन और सायंकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे।