Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमित शाह के कार्यक्रम के चलते पंचकूला में दिनभर जाम, पूरी तरह चरमरा गई यातायात व्यवस्था

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 09:16 PM (IST)

    केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के पंचकूला दौरे के कारण शहर में यातायात व्यवस्था चरमरा गई। सुरक्षा इंतजामों और यातायात डायवर्जन की वजह से प्रमुख सड़कों पर ...और पढ़ें

    Hero Image

    अमित शाह के कार्यक्रम से पंचकूला में यातायात बाधित, लोग परेशान।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के पंचकूला दौरे के कारण शहर में यातायात व्यवस्था चरमरा गई। उनके कार्यक्रम को लेकर किए गए सुरक्षा इंतजामों और यातायात डायवर्जन की वजह से प्रमुख सड़कों पर लंबा जाम देखने को मिला। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद स्थिति और भी बिगड़ गई, जिससे शहर की मुख्य और आंतरिक सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सबसे ज्यादा परेशानी अमर टैक्स से चंडीगढ़ और जीरकपुर की ओर जाने वाले मार्ग पर देखने को मिली। यहां वाहनों की रफ्तार थम सी गई। वाहन चालकों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में घंटों का समय लग गया। इसी तरह किसान भवन, सेक्टर-12 ए से बस स्टैंड रोड और एमडीसी क्षेत्र में भी यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा। इन इलाकों में दोपहिया, कार, आटो और बसें रेंगती नजर आईं।

    WhatsApp Image 2025-12-24 at 7.50.06 PM (1)

    जाम की वजह से आम नागरिकों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई वाहन चालक वैकल्पिक मार्गों की तलाश में इधर-उधर भटकते रहे, लेकिन वहां भी यातायात का दबाव बढ़ गया। शाम के समय कार्यालयों की छुट्टी होने के कारण हालात और ज्यादा बिगड़ गए।

    WhatsApp Image 2025-12-24 at 7.50.05 PM (1)

    यातायात पुलिस और प्रशासन की ओर से जगह-जगह पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी, लेकिन वाहनों की संख्या अधिक होने के कारण व्यवस्था को संभालना मुश्किल साबित हुआ। कुछ स्थानों पर पुलिस ने ट्रैफिक को नियंत्रित करने का प्रयास किया और धीरे-धीरे जाम खुलवाया, लेकिन तब तक लोग काफी देर तक फंसे रहे।