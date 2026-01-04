सजा के दौरान बार-बार जेल से बाहर आ रहा राम रहीम, फिर मंजूर हुई 40 दिन की पैरोल; क्या है वजह?
डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की 40 दिन की पैरोल मंजूर हो गई है। यह उसके लिए कोई नई बात नहीं, क्योंकि उसे अगस्त में भी 40 दिन की पैरोल मिली थी। राम रहीम ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम की 40 दिन की पैरोल को मंजूरी मिल गई है। राम रहीम के लिए जेल से बाहर आना कोई नहीं बात नहीं है। इससे पहले डेरा प्रमुख राम रहीम को अगस्त में रक्षाबंधन से पहले 40 दिन की पैरोल मिली थी।
डेरे की दो साध्वियों के यौन शोषण मामले में पंचकूला की सीबीआई कोर्ट ने अगस्त 2017 में डेरा मुखी को दोषी करार देते हुए उसे 10-10 साल की सजा सुनाई थी और साथ ही डेरा मुखी पर 30 लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा दिया था।
पीड़िता के बयान ही इस केस में सीबीआई ने छह वर्षों के बाद रिकॉर्ड किये थे। सीबीआई का कहना था कि, वर्ष 1999 में यौन शोषण हुआ था लेकिन बयान वर्ष 2005 में दर्ज किये गए।
खबर अपडेट की जा रही है।
