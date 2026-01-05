'मजदूरों के पैसे खाने वाले कर रहे आंदोलन की नौटंकी', CM नायब सैनी का AAP-कांग्रेस पर बड़ा हमला 

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इंडी गठबंधन खासकर कांग्रेस द्वारा मनरेगा के समर्थन में चलाए जाने वाले आंदोलन को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में मशीनों से काम करवाकर मजदूरों के नाम पर मनरेगा का पैसा खुर्दबुर्द करने वाली कांग्रेस को विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन गारंटी (वीबी-जी रामजी) योजना में पारदर्शिता व श्रमिकों के हित रास नहीं आ रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने वीबी-जी रामजी योजना में मनरेगा के तहत होने वाले समस्त तरह के भ्रष्टाचार, घोटाले और अनियमतिताओं को बंद कर दिया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वह नहीं चाहते कि मजदूरों के हिस्से का पैसा उन्हें सीधे उनके खातों में मिले। उन्होंने कहा कि नये प्रविधानों के तहत रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है।



चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव लाकर केंद्र सरकार की वीबी-जी रामजी योजना को अपनाने से पंजाब सरकार मना कर चुकी है।

देशव्यापी आंदोलन के तहत कांग्रेस हरियाणा में मनरेगा को खत्म करने का आरोप लगाकर आंदोलन करने वाली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का रिश्ता बुआ-फूफड़ की तरह का है। यह दोनों नहीं चाहते कि श्रमिकों को रोजगार मिले।