नुक्कड़ नाटक के जरिए पंचकूला पुलिस का साइबर जागरूकता अभियान, फर्जी खाते और सिम कार्ड ब्लॉक

पंचकूला पुलिस ने साइबर जागरूकता अभियान चलाया जिसमें राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा शामिल हुईं। कार्यक्रम में साइबर अपराध से बचाव के लिए नुक्कड़ नाटक और क्विज प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि हरियाणा पुलिस ने साइबर अपराध से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें फर्जी खातों और सिम कार्ड को ब्लॉक करना शामिल है।

जागरण संवाददाता, पंचकूला। सेवा पखवाड़ा के तहत आज पंचकूला पुलिस द्वारा सेक्टर-1 स्थित पीजी कालेज में राज्य स्तरीय साइबर जागरूकता एवं प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहीं। आइपीएस वीरेन्द्र कुमार मिश्रा व मेजर विनीत कुमार विशेष अतिथि रहे। सांसद रेखा शर्मा ने साइबर अवेयरनेस वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को साइबर अवेयरनेस पर शार्ट फिल्म दिखाई गई, जिसके बाद नुक्कड़ नाटक में ‘साइबर क्राइम से आजादी’ थीम पर कलाकारों ने केवाइसी अपडेट, हनीट्रैप और डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों पर जागरूक किया। साथ ही साइबर क्विज एवं पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। क्विज प्रतियोगिता में गौरव प्रथम, अक्षय द्वितीय और मीनू तृतीय रहे। पोस्टर मेकिंग में शिवानी राणा ने पहला, देवयांशी ने दूसरा और हरप्रीत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं नुक्कड़ नाटक टीम को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सांसद रेखा शर्मा ने पंचकूला पुलिस की पहल की सराहना करते हुए कहा कि आज साइबर सुरक्षा हर वर्ग के लिए जरूरी है। युवा, शिक्षक, पुलिस और राजनेता सभी को मिलकर इस लड़ाई में आगे आना होगा।

पुलिस कमिश्नर शिवास कविराज ने कहा कि आज शिक्षा, व्यापार, संवाद और शासन पूरी तरह डिजिटल हो चुका है, जिसमें फिशिंग, ओटीपी फ्राड, डिजिटल अरेस्ट, सोशल मीडिया हैकिंग, फेक न्यूज व दुष्प्रचार जैसी चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा पुलिस ने साइबर अपराध से निपटने के लिए मिशन मोड दृष्टिकोण अपनाया है। पुलिस कमिश्नर ने आंकड़ों के माध्यम से बताया कि डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत कपूर के दूरदर्शी नेतृत्व में हरियाणा में सितंबर 2023 से अब तक अनेक उपलब्धियां हासिल हुई हैं।