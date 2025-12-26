हरियाणा में नए साल से पहले ठंड का कहर, 28-30 दिसंबर तक पड़ेगी कड़ाके की सर्दी

जागरण संवाददाता, हिसार। हरियाणा राज्य में 31 दिसंबर तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील संभावित। इस दौरान एक और पश्चिमीविक्षोभ के आंशिक प्रभाव राज्य के ज्यादातर स्थानों पर बीच बीच में आंशिक बादलवाई रहने की संभावना है।

इस दौरान दिन के तापमान में हल्की गिरावट व रात्रि तापमान में हल्की बढ़ोतरी संभावित। इस दौरान नमी बढ़ने से ज्यादातर क्षेत्रों में पर अलसुबह व देर रात्रि धुंध भी रहने की संभावना है।

इस दौरान 28 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में ठंड और बढ़ने की संभावना है। परंतु 31 दिसंबर के बाद उत्तर व उत्तर पश्चिमी शीत हवाएं चलने से विशेषकर रात्रि तापमान में फिर से गिरावट संभावित।