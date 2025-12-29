Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    90 विधानसभाओं में 'विकसित रैली' करेंगे CM सैनी, जनता के सामने आएगा सरकार का रिपोर्ट कार्ड

    By Anurag Aggarwa Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 08:35 AM (IST)

    हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब सभी 90 विधानसभा सीटों पर 'विकसित रैली' करेंगे। इन रैलियों का उद्देश्य विपक्ष की नाकामियों को उजागर करना और सर ...और पढ़ें

    Hero Image

    अब विधानसभा स्तर पर रैलियां करेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी (फोटो: जागरण)

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब विधानसभा स्तर पर रैलियां करेंगे। रविवार को सोनीपत जिले की खरखौदा विधानसभा सीट से इसकी शुरुआत हो चुकी है।

    इन रैलियों में जहां विपक्ष की नाकामियों को उजागर किया जाएगा, वहीं सरकार की उपलब्धियों की जनता को जानकारी दी जाएगी।

    मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों पर किये गये कार्यों, चल रही परियोजनाओं और भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कराई है। इन सभी रिपोर्ट को विधानसभा स्तर पर लोगों के सामने रखा जाएगा।

    भाजपा संगठन की ओर से राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों पर इन महारैलियों का आयोजन किया जाना है। खरखौदा के बाद अब अगली रैली 30 दिसंबर को गुरुग्राम में होगी।

    रैली में संगठन पदाधिकारी तो रहेंगे ही, पर मुख्य वक्ता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे। हालांकि इसके पहले कई जिलों में मुख्यमंत्री धन्यवाद रैली कर चुके हैं।

    अब होने वाली रैली को विकसित रैली का नाम दिया गया। रैली का संयोजक विधायक को बनाया गया है।

    मुख्यमंत्री रैली के मंच से जिले व विधानसभा के लिए पूरी की गई योजनाओं के बारे में जनता को बताएंगे और आगे की योजना भी बता देंगे कि विकास योजना कौन सी आरंभ होने वाली है।

    मंच पर उन आरोपों का भी खंडन करेंगे, जोकि विधानसभा के भीतर और बाहर विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे हैं।

    मुख्य जोर लोगों को यह समझाने पर होगा कि विपक्षी नेता बगैर होमवर्क किए लोगों को गुमराह करते हैं।

    रैली में प्रदेश संगठन से जुड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। विधायकों से प्रमुख मांगें भी मांगी गई हैं, जिनकी घोषणा सीएम की ओर से की जानी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें