अनिल विज के पत्र पर CM नायब सैनी ने लिया एक्शन, श्रम विभाग में 1500 करोड़ के घोटाले पर मांगी रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। श्रम विभाग में हुए करीब 1500 करोड़ रुपये के वर्क स्लिप घोटाले पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक्शन ले लिया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के शेष नौ जिलों से भी जांच रिपोर्ट मांग ली है। इसके बाद इस पूरे प्रकरण की जांच करवाने अथवा इसी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने के संबंध में फैसला लिया जाएगा।

इस कथित घोटाले में श्रम मंत्री अनिल विज स्वयं व्हीसल ब्लोअर बने हुए हैं। अनिल विज ने मुख्यमंत्री को इस मामले की जांच के लिए पत्र लिखने के अलावा 13 जिलों के संबंध में एक रिपोर्ट भी भेजी है। अनिल विज के निर्देश पर करीब चार माह पहले रिपोर्ट लेने की प्रक्रिया शुरू की गई थी।

इसके आधार पर करनाल, रेवाड़ी, नूंह (मेवात), महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, झज्जर, पलवल, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, पंचकूला, सिरसा और कैथल में कुल पांच लाख 99 हजार 758 वर्क स्लिप की जांच की गई थी। इनमें से केवल 53 हजार 249 वर्क स्लिप वैध पाई गईं, जबकि पांच लाख 46 हजार 509 वर्क स्लिप अवैध पाई गईं।

इसी प्रकार कुल दो लाख 21 हजार 517 श्रमिकों के पंजीकरण में से सत्यापन के बाद केवल 14 हजार 240 श्रमिक ही पात्र पाए गए, जबकि एक लाख 93 हजार 756 पंजीकरण फर्जी पाए गए। प्रदेश के नौ जिलों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। अब अनिल विज के पत्र के आधार पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बुधवार को प्रदेश के अन्य नौ जिलों से भी रिपोर्ट मांग ली है।

विपक्षी दल कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। श्रम मंत्री विज ने आज यहां जारी बयान में कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि हम कांग्रेस की तरह घोटालों को छिपाते नहीं हैं। घोटाला हुआ है, उजागर हुआ है और उसकी हाईलेवल जांच कराने के लिए मुख्यमंत्री को लिखा है।

अब मुख्यमंत्री ने आदेश भी दे दिए कि शेष नौ जिलो में भी तुरंत जांच पूरी की जाए ताकि इस मामले में कोई फैसला लिया जा सके। विज ने कहा कि नौ जिलों की जांच रिपोर्ट आते ही मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी। इसके आधार अब सरकार फैसला करेगी।

1500 करोड़ रुपये के घोटाले की हो उच्च स्तरीय जांच: आदित्य देवीलाल इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के विधायक आदित्य देवीलाल ने कहा कि 13 जिलों में हुए 1500 करोड़ रुपये के वर्क स्लिप घोटाले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। क्या सरकारी एजेंसी गलत आकलन कर रही है। दूसरे विभागों में भी ऐसे घोटाले सामने आ सकते हैं।

इनेलो के प्रदेश कार्यालय में आदित्य देवीलाल के साथ मीडिया से बातचीत में विधायक अर्जुन चौटाला ने खुशी नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कॉलेज संचालक लड़कियों पर गलत काम करने के लिए दबाव बनाया करता था।