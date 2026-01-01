नए साल के पहले दिन एक्शन में CM सैनी, श्रम विभाग में 1500 करोड़ के घोटाले मामले में उच्चस्तरीय जांच कमेटी गठित
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने नए साल 2026 के पहले दिन ही श्रम विभाग में उजागर 1500 करोड़ रुपये की अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई की है। उनके आदेश पर एक उच्चस ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। नए साल 2026 के पहले ही दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी एक्शन मोड में नजर आए। सीएम सैनी ने श्रम विभाग में उजागर 1500 करोड़ रुपये की अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई की है।
मुख्यमंत्री के आदेशानुसार मामले की जांच के लिए उच्चस्तरीय जांच समिति गठित की गई है। जांच समिति मामले की विस्तृत रिपोर्ट एक माह में सौंपेगी। इस समिति में IAS अधिकारी पंकज अग्रवाल की अध्यक्षता में IAS राजीव रतन, IPS पंकज नैन जांच शामिल हैं।
