GST सुधारों पर हरियाणा में जश्न का माहौल, CM नायब सैनी बोले- PM मोदी ने दिया त्योहारी उपहार

केंद्र सरकार के जीएसटी सुधारों को हरियाणा भाजपा ने त्योहारी उपहार बताते हुए जश्न मनाया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली समेत भाजपा नेताओं ने बाजारों में जाकर व्यापारियों को टैक्स अनुपालन आसान होने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने व्यापारियों और उपभोक्ताओं के हित में फैसले लिए हैं। भाजपा ने विपक्ष पर जीएसटी का विरोध करने का आरोप लगाया।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। केंद्र सरकार द्वारा किए गए जीएसटी सुधारों को लेकर हरियाणा भाजपा ने इसे ‘त्योहारी उपहार’ बताते हुए प्रदेशभर में जश्न का माहौल बना दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, मंत्रियों और विधायकों सहित पूरी पार्टी के नेता फील्ड में उतरकर जनता और व्यापारियों तक पहुंच बना रहे हैं। भाजपा नेताओं ने सोमवार और मंगलवार को विभिन्न जिलों में बाजारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का दौरा किया।

दुकानदारों और व्यापारियों से बातचीत कर उन्हें बताया गया कि मोदी सरकार के नेतृत्व में किए गए जीएसटी सुधारों से अब टैक्स अनुपालन आसान हो गया है। छोटे और मध्यम वर्गीय व्यापारियों को इससे बड़ा फायदा होगा। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि मोदी सरकार ने हमेशा व्यापारियों और उपभोक्ताओं के हित में फैसले किए हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी में सुधार इसी दिशा में एक और कदम है। इससे आम जनता को भी राहत मिलेगी और कारोबारी जगत में नई ऊर्जा आएगी।

अभियान के दौरान कई जगह पर व्यापारियों ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया। अंबाला के एक कारोबारी ने कहा, ‘त्योहारी सीजन से पहले जीएसटी प्रक्रिया आसान होना हमारे लिए राहत है। भाजपा नेता इस फीडबैक को आम जनता तक पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। भाजपा नेताओं ने इस मौके पर विपक्ष को भी घेरा।

प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि जिन दलों ने कभी जीएसटी का विरोध किया था, आज वे चुप्पी साधे हुए हैं। मोदी सरकार ने लगातार सुधार करके यह साबित किया है कि वह जनता और व्यापारियों की सरकार है।भाजपा का यह अभियान सिर्फ जानकारी देने तक सीमित नहीं है। पार्टी जीएसटी सुधारों के जरिए अपनी ‘प्रो-जनता’ और ‘प्रो-बिज़नेस’ छवि को और मजबूत करना चाहती है।