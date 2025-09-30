Language
    पंचकूला: अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी कार, हादसे में गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त; मौके पर पहुंचे स्थानीय लोग

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 07:26 PM (IST)

    पंचकूला के मोरनी क्षेत्र में पलासरा गांव के पास एक कार खाई में गिर गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कार चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। संकरी सड़क और खतरनाक मोड़ों के कारण यह हादसा हुआ। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क पर सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

    पंचकूला: अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी कार। फोटो जागऱण

    संवाद सहयोगी, मोरनी (पंचकूला)। मोरनी क्षेत्र के पलासरा गांव के पास मंगलवार को एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सड़क से जा रही एक एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से फिसलते हुए गहरी खाई में जा गिरी।

    गनीमत रही कि हादसे के दौरान कार चालक को स्थानीय लोगों ने समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया जिससे बड़ी जानहानि होने से बच गई। हालांकि, कार हादसे में बुरी तरह टूट गई।

    घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। बाद में क्रेन की मदद से खाई में गिरी कार को बाहर निकाला गया।

    स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पलासरा के नजदीकी यह सड़क बेहद संकरी और खतरनाक मोड़ों वाली है, जिसके चलते यहां कई हादसे हो चुके हैं।

    लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क पर सुरक्षा बैरिकेडिंग, साइन बोर्ड और अन्य इंतजाम किए जाएं ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके और सफर करने वाले लोगों की जान जोखिम में न पड़े।

