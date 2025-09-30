Language
    हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चयन से कैप्टन अजय नाराज, बोले- राहुल गांधी की इच्छा के उलट हुई नियुक्ति

    By satyendra singh Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 04:36 PM (IST)

    हरियाणा कांग्रेस में अध्यक्ष पद पर बदलाव के बाद विरोध शुरू हो गया है। कैप्टन अजय सिंह यादव ने राव नरेंद्र सिंह की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए क्योंकि यह फैसला राहुल गांधी की इच्छा के विपरीत है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि कैप्टन यादव ही जवाब देंगे।

    हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चयन से कैप्टन अजय नाराज। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली/पंचकूला। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर चौधरी उदयभान को हटाकर राव नरेंद्र सिंह को यह जिम्मेदारी सौंपते ही उनका विरोध शुरू हो गया है। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने एक्स पोस्ट करते अपनी प्रतिक्रिया दी है।

    उन्होंने लिखा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लगातार गिरते ग्राफ को देखते हुए आज लिए गए निर्णय पर पार्टी को आत्म निरीक्षण करने की आवश्यकता है। उनकी पोस्ट पर लोग पक्ष और विपक्ष में प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। कैप्टन ने लिखा राहुल गांधी की इच्छा थी कि हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिसकी छवि पूरी तरह साफ-सुथरी, बेदाग और युवा नेतृत्व की पहचान रखने वाली हो।

    मगर, यह निर्णय इसके ठीक उलट दिखाई देता है। इस वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं और कैडर का मनोबल बिल्कुल गिर गया है। कैप्टन ने इसके पोस्ट के साथ राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और बीके हरि प्रसाद को भी टैग किया है। कैप्टन पहले स्वयं के लिए फिर अपने बेटे राव चिरंजीव के लिए प्रदेश अध्यक्ष पद की लाबिंग कर रहे थे।

    हालांकि उनके पोस्ट और टिप्पणियों को कांग्रेस के राजनीतिक गलियारों में गंभीरता से नहीं लिया जाता। पहले भी वह पार्टी हाईकमान के फैसलाें पर वह सवाल खड़े कर चुके हैं। पोस्ट को लेकर जब हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तथा पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सवाल किया तो उन्होंने कहा इसका जवाब कैप्टन ही देंगे।