अटल पार्क से बदलेगा पंचकूला का सिटी लुक, लेजर शो-ओपन थिएयर और अटल गैलरी होंगे आकर्षण, शहर का बदल जाएगा नजारा
पंचकूला में मनसा देवी कॉम्प्लेक्स सेक्टर-1 में बन रहा अटल पार्क ट्राईसिटी के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में बन ...और पढ़ें
राजेश मलकानियां, पंचकूला। मनसा देवी कॉम्प्लेक्स सेक्टर-1 में विकसित किया जा रहा अटल पार्क आने वाले समय में पंचकूला ही नहीं, बल्कि पूरे ट्राईसिटी क्षेत्र के लोगों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बनेगा।
यह पार्क भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में बनाया जा रहा है और इसे आधुनिक सुविधाओं, थीम आधारित वाटिकाओं और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। पंचकूला में पहले से कई बड़े पार्क मौजूद हैं, लेकिन अटल पार्क को एक अलग पहचान देने के लिए इसमें नई अवधारणाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।
इस पार्क में भव्य प्रवेश द्वार, आकर्षक एंट्री प्लाजा, अटल गैलरी, रंगमंच, ओपन एयर थिएटर, फूड कियोस्क, शौचालय और सूचना कार्यालय ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों सभी को ध्यान में रखते हुए पार्क में थीम और वेलनेस आधारित जोन विकसित किए जा रहे हैं।
इनमें बाल विज्ञान वनया वाटिका, फिटनेस और योग के लिए योग वाटिका, औषधीय पौधों के प्रदर्शन हेतु आयुर्वेद वाटिका, खुशबूदार पौधों से सजी सुगंध वाटिका, कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए कलाकृति वाटिका और भारतीय विरासत को दर्शाने वाली सांस्कृतिक वाटिका शामिल हैं।
अटल पार्क को पूरी तरह आधुनिक स्वरूप देने के लिए यहां लेजर जोन, सजावटी इलेक्ट्रिकल एलईडी लाइटिंग, सीसीटीवी सुरक्षा व्यवस्था तथा बाहरी विकास से जुड़े अन्य कार्यभी किए जा रहे हैं। पार्क का उद्देश्य केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह लोगों को स्वास्थ्य, संस्कृति और ज्ञान से जोड़ने का भी माध्यम बनेगा।
यह पार्क पंचकूला मेट्रोपालिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा लगभग 20,786 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। अटल पार्क का उद्देश्य स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के आदशाँ और उनके दूरदर्शी नेतृत्व को समर्पित एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल के रूप में स्थापित करना है।
इस अवसर पर अमित शाह ने राज्य भर में 250 अटल ई-लाइब्रेरी का वर्चुअल उद्घाटन भी किया, जिसका उद्देश्य युवाओं में पढ़ने की आदत विकसित करना और ज्ञान साझा करने की संस्कृति को मजबूत करना है। अटल पार्क और इससे जुड़ी ये पहलें पंचकूला को सांस्कृतिक, शैक्षणिक और पर्यटन के मानचित्र पर नई पहचान देने का कार्य करेंगी।
