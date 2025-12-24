'नायब सैनी ने देश की कई सरकारों की हालत खराब कर दी..', पंचकूला में बोले गृहमंत्री अमित शाह

राजेश मलकानियां, पंचकूला। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को पंचकूला दौरे के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की दिल खोलकर तारीफ की। अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी की जन कल्याण की नीतियों के कारण देश की कई सरकारों की “हालत खराब” हो गई है। खासकर किसानों को दिये जा रहे लाभों ने अन्य राज्यों की सरकारों के सामने चुनौती खड़ी कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पंचकूला के सेक्टर-पांच स्थित इंद्रधनुष आडिटोरियम में ‘सतत कृषि में सहकारिता की भूमिका’ विषय पर आयोजित सहकारी सम्मेलन में अमित शाह ने कहा कि हरियाणा सरकार देश में गन्ने का सबसे अधिक भाव किसानों को दे रही है। इससे अन्य राज्यों की सरकारों पर भी अपने किसानों को बेहतर कीमत देने का दबाव बढ़ गया है।

अमित शाह ने मंच से एक रोचक किस्सा भी साझा किया। उन्होंने बताया कि भाजपा का चुनाव घोषणा पत्र पढ़ते समय जब मुझे पता चला कि हरियाणा में 24 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने की घोषणा की जा रही है, तो मैंने देर रात करीब एक बजे के आसपास मुख्यमंत्री नायब सैनी को फोन किया।

शाह ने मुस्कराते हुए कहा, 'मैंने उनसे पूछा कि भाई सैनी जी, आपने यह पढ़ा है? 24 फसलें एमएसपी पर खरीद पाओगे?' इस पर मुख्यमंत्री ने बेहद विनम्रता से जवाब दिया—'हां जी, खरीद लेंगे। आप चिंता मत करो, बस इसकी मंजूरी दे दीजिए।'

गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि कई बार वह खुद सोचते हैं कि नायब सैनी में इतनी हिम्मत और आत्मविश्वास कहां से आता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है, जहां किसानों की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं और महज 48 घंटे के भीतर भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंच रहा है।