अमित शाह का हरियाणा दौरा, कुरुक्षेत्र-रोहतक में 1150 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण; साबर डेयरी प्लांट से रोजगार को मिलेगा बूस्ट

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र और रोहतक में 1150 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने रोहतक में साबर डेयरी के नए संयंत्र का उद्घाटन किया जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कुरुक्षेत्र में नए आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया जिससे न्याय प्रणाली में बदलावों की जानकारी मिलेगी। अमित शाह ने खादी कारीगरों को टूल किट भी वितरित किए।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शुक्रवार को कुरुक्षेत्र और रोहतक में 1150 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही धर्मनगरी में नए आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे।

सहकारिता को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्रीय गृह मंत्री रोहतक आइएमटी में साबर डेयरी के नवनिर्मित संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। 325 करोड़ रुपये में तैयार इस संयंत्र के शुरू होने से लगभग एक हजार लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।

साबर डेयरी द्वारा रोहतक में भारत का सबसे बड़ा दही, छाछ व योगर्ट उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है। इस संयंत्र की प्रतिदिन 150 टन दही, तीन लाख लीटर छाछ, 10 लाख लीटर योगर्ट और 10 टन मिठाई उत्पादन की क्षमता है।

केंद्रीय मंत्री शाह रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित खादी कारीगर महोत्सव में 2200 कारीगरों को टूल किट भी वितरित करेंगे। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा स्वदेशी से स्वावलंबन थीम के तहत आयोजित खादी कार्यक्रम महोत्सव में आधुनिक मशीनों, टूल किट (2200 कारीगरों) तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) की 301 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा पीएमईजीपी इकाइयों, केंद्रीय पूनी संयंत्र एवं खादी ग्रामोद्योग भवनों का उद्घाटन करेंगे।

कुरुक्षेत्र में अमित शाह नए आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। पांच दिवसीय प्रदर्शनी में अधिवक्ता, छात्र, अभिभावक और आम नागरिक शामिल होकर आपराधिक न्याय प्रणाली में हुए बदलावों को समझ सकेंगे। नए कानून से हुए परिवर्तन और उपलब्धियों को प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।