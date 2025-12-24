Language
    अमित शाह ने हरियाणा के किसानों और सहकारी समितियों को दी करोड़ों की परियोजनाएं

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 09:23 PM (IST)

    केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पंचकुला में हरियाणा को कई सौगातें दीं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उपस्थित थे। उन्होंने भिवानी में दूध ...और पढ़ें

    अमित शाह ने हरियाणा को दी सौगात सीएम सैनी की नीतियों की प्रशंसा

    डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज पंचकुला आगमन पर हरियाणा को एक साथ कई सौगातें दी हैं। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उपस्थित थे। शाह आज यहां सहकारी सम्मलेन में पहुंचे थे। इस अवसर पर सम्मलेन में बतौर मुख्य अतिथि अमित शाह ने जिला भिवानी में दूध शीतकरण केंद्र सलेमपुर प्लांट , जिला रेवाड़ी के हैफेड आटा मिल जाटूसाना तथा सहकारिता मंत्रालय द्वारा तैयार आईवाईसी के पोर्टल का पंचकुला से रिमोट द्वारा ई -लोकार्पण किया।

    केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने इसी अवसर पर हरियाणा राज्य सहकारी बैंकों के 5 लाभार्थियों को रुपे -प्लैटिनम डेबिट कार्ड तथा हरियाणा में कृभको द्वारा बनाए गए 2 एम-पैक्स के अध्यक्षों को पंजीकरण प्रमाण-पत्र का वितरण किया। उन्होंने कृभको द्वारा तैयार आईवाईसी के समारोहों पर आधरित वर्ष पुस्तिका का विमोचन भी किया।
    इससे पूर्व कृभको कॉर्पोरेट फिल्म का प्रदर्शन किया गया।

    इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण , सहकारिता मंत्री अरविन्द शर्मा , कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी, उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह, स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव, सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी, खेल मंत्री गौरव गौतम, हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के अलावा कृभको के अध्यक्ष वी सुधाकर चौधरी , प्रबंध निदेशक एस एस यादव भी उपस्थित थे।