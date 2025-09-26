Language
    हरियाणा में दुर्गाष्टमी के दिन खुलेंगे सभी सरकारी स्कूल, बच्चों के बनेंगे निशुल्क बस पास; शिफ्ट में किया गया बदलाव

    By Jagran News Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 12:46 PM (IST)

    हरियाणा में अब सीबीएसई से मान्यता प्राप्त पीएमश्री और मॉडल संस्कृति स्कूलों के छात्रों को भी मुफ्त बस पास मिलेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। दुर्गाष्टमी के कारण 30 सितंबर को सभी सरकारी स्कूल सुबह 10 बजे खुलेंगे।

    हरियाणा में 30 सितंबर को खुलेंगे सरकारी स्कूल

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में अब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा मान्यता प्राप्त पीएमश्री और मॉडल संस्कृति स्कूलों के बच्चों के भी निशुल्क बस पास बनेंगे। प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की स्वीकृति मिलने के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

    30 सितंबर को दुर्गाष्टमी के चलते सभी सरकारी स्कूल सुबह 10 बजे खुलेंगे। दुर्गा अष्टमी के दिन सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। सुबह की पाली में संचालित सभी राजकीय विद्यालयों का समय सुबह 10 से दोपहर ढाई तक रहेगा। दोहरी शिफ्ट वाले विद्यालयों में भी पहली शिफ्ट में सुबह 10 बजे से कक्षाएं लगेंगी। दूसरी शिफ्ट की कक्षाएं अन्य दिनों की तरह लगेंगी।

    वहीं, प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा के मान्यता प्राप्त सभी स्कूल-कालेज व संस्थानों के छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली निशुल्क परिवहन सुविधा का लाभ अब पीएमश्री और माडल संस्कृति स्कूलों के बच्चे भी उठा सकेंगे।

    इसके लिए संबंधित स्कूलों को संबंधित रोडवेज डिपो को छात्र-छात्राओं की सूची तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मान्यता/संबद्धता प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति उपलब्ध करानी होगी। बस पास संबंधित महाप्रबंधक या उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा स्कूल द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार ही जारी किए जाएंगे।

    संबंधित महाप्रबंधक छात्र-छात्राओं को जारी किए गए पासों का उचित रिकॉर्ड रखेंगे, ताकि संबंधित लाभार्थी विभाग से वित्तीय व्यय की प्रतिपूर्ति की जा सके। बस पास खो जाने की स्थिति में एक बार निश्शुल्क यात्रा पास जारी किया जाएगा।