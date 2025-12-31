IPS अजय सिंघल बने हरियाणा के नए DGP, अगले दो वर्ष तक संभालेंगे राज्य की कानून व्यवस्था
हरियाणा के राज्यपाल ने संघ लोक सेवा आयोग से प्राप्त पैनल के आधार पर आईपीएस अजय सिंघल को हरियाणा का पुलिस महानिदेशक (पुलिस बल के प्रमुख) नियुक्त किया ह ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। वरिष्ठ IPS अधिकारी अजय सिंघल को बुधवार को हरियाणा का नया पुलिस महानिदेशक (DGP) नियुक्त किया गया। 1992 बैच के IPS अधिकारी सिंघल ने ओ पी सिंह की जगह ली, जो बुधवार को सेवा से रिटायर हो गए।
आदेश में कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग से प्राप्त पैनल पर विचार करने के बाद, हरियाणा के राज्यपाल ने अजय सिंघल, IPS (HY-1992) को हरियाणा का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है, जो कार्यभार संभालने की तारीख से कम से कम दो साल के कार्यकाल के लिए होगा।
सिंघल हरियाणा राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक थे। ओ पी सिंह तीन दशकों से अधिक के करियर के बाद बुधवार को सेवा से रिटायर हो गए।
सिंह को 14 अक्टूबर को DGP का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, जब साथी IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार की कथित आत्महत्या को लेकर विपक्ष के बढ़ते हमलों के बीच शत्रुजीत कपूर छुट्टी पर चले गए थे। 14 दिसंबर को, सिंह को कार्यवाहक DGP नियुक्त किया गया था।
