IPS अजय सिंघल बने हरियाणा के नए DGP, अगले दो वर्ष तक संभालेंगे राज्य की कानून व्यवस्था

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। वरिष्ठ IPS अधिकारी अजय सिंघल को बुधवार को हरियाणा का नया पुलिस महानिदेशक (DGP) नियुक्त किया गया। 1992 बैच के IPS अधिकारी सिंघल ने ओ पी सिंह की जगह ली, जो बुधवार को सेवा से रिटायर हो गए।

आदेश में कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग से प्राप्त पैनल पर विचार करने के बाद, हरियाणा के राज्यपाल ने अजय सिंघल, IPS (HY-1992) को हरियाणा का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है, जो कार्यभार संभालने की तारीख से कम से कम दो साल के कार्यकाल के लिए होगा।