अजय चौटाला के भड़काऊ बयान पर गरमाई राजनीति, मोहन लाल बडौली-अनिल विज समेत कई BJP नेताओं ने साधा निशाना

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। जननायक जनता पार्टी (जजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. अजय चौटाला के भड़काऊ बयान पर राजनीति गरमा गई है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि दबंगई और लठ की ताकत से सरकार चलाने वालों को भाजपा का सुशासन पच नहीं रहा।

इसी तरह कैबिनेट मंत्री अनिल विज और कृष्ण बेदी ने अजय चौटाला के बयान को बेहद शर्मनाक और अराजकता पैदा करने वाला बताया है। हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पिता और पूर्व सांसद अजय चौटाला ने महेंद्रगढ़ में आयोजित युवा योद्धा सम्मेलन में कहा कि शासकों को गद्दी से खींचकर सड़कों पर पीटने की जरूरत है।

देश में नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे आंदोलन की आवश्यकता है। इन्हें (शासकों को) देश छोड़ने पर मजबूर करने का काम करना पड़ेगा। अब युवाओं के लिए खुद को संगठित करने का समय आ गया है। हमारे पड़ोसी देशों में हुए विरोध प्रदर्शनों की तरह, श्रीलंका में जिस तरह बांग्लादेश के युवाओं ने सरकार को देश छोड़ने पर मजबूर किया, जिस तरह नेपाल के युवाओं ने सरकार को देश छोड़ने पर मजबूर किया, उसी तरह की रणनीति भारत में भी मौजूदा सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए अपनानी होगी।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि इससे साफ हो गया है कि अजय चौटाला का लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं रहा है। अपने घटिया बयान पर उन्हें प्रदेश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए।