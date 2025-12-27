असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती में हरियाणा के युवाओं की अनदेखी पर AAP नेता ढांडा ने उठाए गंभीर सवाल

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने सहायक अभियंताओं की भर्ती में हरियाणा के युवाओं की अनदेखी पर सवाल उठाया है। सामान्य वर्ग के 214 पदों में हरियाणा के सिर्फ 29 युवा चयनित हुए हैं।

इसी तरह दूसरी कैटेगरी के सामान्य वर्ग के 153 पदों में से 106 पद दूसरे प्रदेशों के लोगों को दिए गए। ढांडा ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने जानबूझकर रिहायश प्रमाणपत्र की शर्त 15 साल से घटाकर सिर्फ पांच साल कर दी है ताकि बाहर के लोग आसानी से हरियाणा की सरकारी नौकरियों पर कब्जा कर सकें।