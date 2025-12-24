Language
    पंचकूला में अटल बिहारी वाजपेयी की 41 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण, रिकॉर्ड 25 दिनों में तैयार कराई गई मूर्ति

    By Anurag Aggarwa Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 09:25 PM (IST)

    केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पंचकूला में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 41 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा मातुर ...और पढ़ें

    पंचकूला में अटल बिहारी वाजपेयी की 41 फुट प्रतिमा का अनावरण।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को एमडीसी सेक्टर-एक में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 41 फुट प्रतिमा का अनावरण किया। यह मूर्ति मानेसर के मातुराम आर्ट सेंटर में तैयार की गई है।

    पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम की ओर से रिकार्ड 25 दिनों में अच्छी गुणवत्ता की यह प्रतिमा तैयार कराई गई है। सूचना, जनसंपर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के महानिदेशक केएम पांडुरंग पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण के सीईओ हैं।

    पूर्व प्रधानमंत्री की इस प्रतिमा का अनावरण उनकी जन्मतिथि की पूर्व संध्या पर हुआ, जिसके साक्षी हरियाणा सरकार के समस्त मंत्री, सांसद और विधायकों के साथ आम जनता बनी है।

    इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खड़े होकर पूर्व प्रधानमंत्री के जीवनवृत्त पर आधारित लघु फिल्म भी देखी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतिमा की सराहना की और युवाओं से अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों व जीवनृत्त से प्रेरणा लेने का आह्वान किया।

    अटल स्मृति पार्क 21 हजार वर्ग क्षेत्र में पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया जाएगा। इसका कवि अटल द्वार होगा। कवि स्मृति चौपाल बनाई जाएगी। यहां पर विरासत के स्तंभ उन्नत होंगे। यहां हर क्षेत्र एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ रचा जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां अटल जी के विचारों से प्रेरणा ले सकें।

    इसमें सुगंध वाटिका, कलाकृति वाटिका, रंगमंच संस्कृत वाटिका, बाल विज्ञान, वन्य वाटिका, अटल गैलरी, योग वाटिका, जागिंग ट्रेक, संगठित कियोस्क एवं अन्य सुविधाएं शामिल होंगी। कार्यक्रम में हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहन लाल बडौली व चंडीगढ़ राज्य के भाजपा नेता संजय टंडन समेत कई राजनेता शामिल हुए।