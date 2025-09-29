Language
    हरियाणा में 5 IPS का ट्रांसफर, नायब सरकार ने चारू बाली की बढ़ाई जिम्मेदारी, जानिए किसे कहां मिली तैनाती?

    By Sudhir Tanwar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 11:26 PM (IST)

    हरियाणा सरकार ने आईपीएस अधिकारी चारू बाली को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी है। उनके साथ ही पांच अन्य आईपीएस अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। एडीजीपी आरटीसी भोंडसी चारू बाली को अब एडीजीपी राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अन्य अधिकारियों के भी कार्यक्षेत्र में बदलाव किए गए हैं।

    हरियाणा में 5 IPS का ट्रांसफर। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो,  चंडीगढ़। आइपीएस चारू बाली को प्रदेश सरकार ने अतिरिक्त जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा पांच अन्य आइपीएस अधिकारियों को स्थानांतरित किया गया है। गृह सचिव डा. सुमिता मिश्रा ने सोमवार को छह आइपीएस अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्त आदेश जारी कर दिया।

    एडीजीपी आरटीसी भोंडसी और पुलिस कांप्लेक्स भोंडसी चारू बाली को एडीजीपी राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। एडीजीपी रोहतक रेंज वाई पूरण कुमार को आइजी पीटीसी सुनारिया लगाया गया है।

    आइजी सीआइडी तथा रेलवे एवं कमांडो मनीष चौधरी से सीआइडी वापस ले ली गई है। अब वह पूर्ण रूप से आइजी रेलवे एवं कमांडो (मुख्यालय) पंचकूला का काम देखेंगे। आइजी पीटीसी सुनारिया अशोक कुमार को आइजी सीआइडी, आइजी कानून एवं व्यवस्था (मुख्यालय) और आइजी आइआरबी भोंडसी सिमरदीप सिंह को आइजी रोहतक और आइआरबी भोंडसी की जिम्मेदारी दी गई है।

    आइजी एसीबी एवं एचएसईएनबी पंचकूला कुलदीप सिंह को आइजी एचएसईएनबी पंचकूला तथा आइजी कानून एवं व्यवस्था (मुख्यालय) बनाया गया है।