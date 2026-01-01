हरियाणा में 34 IAS को मिला नए साल का गिफ्ट, दिवंगत IPS पूरन कुमार की पत्नी का भी प्रमोशन; इन अधिकारियों की बल्ले-बल्ले

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में नए साल के पहले दिन 34 आईएएस अधिकारियों को पदोन्नति का तोहफा मिला है। 1996 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्यामल मिश्रा को मुख्य सचिव ग्रेड (पे मैट्रिक्स के लेवल-17) में पदोन्नत किया गया है। श्रा अपने वर्तमान पदभार एवं दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

2001 बैच के चार आईएएस अधिकारियों को हायर एडमिनिस्टेªटिव ग्रेड (पे मैट्रिक्स के लेवल-15) में पदोन्नत किया गया है। पदोन्नति पाने वालों में विजय सिंह दहिया और अमनीत पी कुमार शामिल हैं। केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर होने के कारण विकास गुप्ता और पंकज यादव को परफार्मा प्रमोशन दी गई है।

इसी तरह 2010 बैच के पांच आईएएस अधिकारियों को सुपर टाइम स्केल (पे मैट्रिक्स लेवल-14) में पदोन्नत किया गया है। इनमें प्रभजोत सिंह, राजनारायण कौशिक, जितेंद्र कुमार और हेमा शर्मा शामिल हैं। केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर होने के चलते डॉ. गरिमा मित्तल को परफार्मा प्रमोशन दी गई है।

साथ ही 2013 बैच के आठ आईएएस अधिकारियों को सिलेक्शन ग्रेड (पे मैट्रिक्स लेवल-13) में पदोन्नत किया गया है। इनमें पार्थ गुप्ता, अजय कुमार, प्रदीप दहिया, संगीता तेतरवाल, मनदीप कौर, प्रतिमा चौधरी और वीरेंद्र कुमार दहिया शामिल हैं। केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर होने के चलते निशांत कुमार यादव को परफार्मा प्रमोशन दी गई है।

2017 बैच के नौ आईएएस अधिकारियों को जूनियर एडमिनिस्टेटिव ग्रेड (पे मैट्रिक्स लेवल-12) में पदोन्नत किया गया है। इनमें विश्राम कुमार मीणा, स्वप्निल रविंद्र पाटिल, साहिल गुप्ता, डॉ. वैशाली शर्मा, महाबीर प्रसाद, महेंद्र पाल, सतपाल शर्मा, अमरदीप सिंह और सुशील कुमार शामिल हैं।