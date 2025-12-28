24 घंटे में 285 गिरफ्तारी... एक्शन में हरियाणा पुलिस; अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में कानून-व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में पुलिस ने बीते 24 घंटों में व्यापक अभियान चलाते हुए अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। राज्यभर में की गई इस कार्रवाई के दौरान 37 जघन्य अपराधियों सहित कुल 285 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति के तहत यह अभियान संगठित अपराध, नशा तस्करी, अवैध हथियार, साइबर अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर सीधा और प्रभावी प्रहार साबित हुआ है। गंभीर आपराधिक मामलों में लिप्त तत्वों पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने हत्या, लूट और डकैती जैसे अपराधों में शामिल 37 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही लंबे समय से फरार चल रहे छह उद्घोषित अपराधियों को भी पकड़कर न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में लाया गया।

अवैध हथियारों की रोकथाम के लिए की गई कार्रवाई में आर्म्स एक्ट के तहत आठ मुकदमे दर्ज किए गए तथा 11 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने छह देसी कट्टे/पिस्टल, 28 कारतूस और एक मैगजीन बरामद कर संभावित आपराधिक घटनाओं को समय रहते टाल दिया।

नशामुक्त हरियाणा के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 14 मुकदमे दर्ज किए और 26 तस्करों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान 31 किलो गांजा, 16 ग्राम हेरोइन, 32 ग्राम स्मैक, 13 किलो डोडा पोस्त, 135 प्रतिबंधित गोलियां, एक कार, दो मोटरसाइकिल तथा 50 हजार रुपये नकद बरामद किए गए। यह कार्रवाई नशे के संगठित नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है।

हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने बताया कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यातायात नियमों के उल्लंघन पर विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 10,725 चालान किए गए।