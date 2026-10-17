24 को HCS कैडर, 8 DSP और 27 ETO... किसको मिला कौनसा पद? हरियाणा लोक सेवा का फाइनल रिजल्ट जारी; देखें पूरी लिस्ट

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने नवरात्रि में शनिवार को हरियाणा सिविल सर्विस (HCS) की कार्यकारी शाखा और संबद्ध सेवाओं की भर्ती का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। 102 पदों में से 101 अधिकारियों का चयन हुआ है।

इससे पहले 8 अक्टूबर को जो रिजल्ट जारी हुआ था, उसमें लिखित परीक्षा (Mains) और इंटरव्यू के अंक जोड़कर मेरिट सूची (Merit List) और चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर जारी किए गए थे। उस समय सिर्फ यह स्पष्ट हुआ था कि किन उम्मीदवारों का चयन हुआ है।

आज जो परिणाम जारी किया गया है, वह मेरिट, उम्मीदवार की दी गई प्राथमिकता (Preference) और श्रेणी (Category) के आधार पर पदों के बंटवारे (Service Allocation) का अंतिम रिजल्ट है। दरअसल, HPSC इस पूरी प्रक्रिया को दो चरणों के परिणाम में जारी करता है। इस फाइनल रिजल्ट से उम्मीदवारों को यह आधिकारिक रूप से स्पष्ट हो गया है कि उन्हें कौन सा पद या कैडर मिला है।

इन उम्मीदवारों को मिला एचसीएस कैडर बता दें कि टॉपर अभिषेक सरोहा समेत आठ अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग में ए चसीएस कैडर मिला है। इसी तरह कुलदीप, इशा काला, क्रीमि, छवि, रजत फोगाट और मानवी को भी अनारक्षित वर्ग में एचसीएस कैडर मिला है। आरक्षित वर्ग के राहुल सैनी, रेणु और जैनव खातून अनारक्षित वर्ग के एचसीएस काडर में जगह बनाने में सफल रहे। कुल 24 अधिकारियों को एचसीएस कैडर मिला है।