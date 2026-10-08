HPSC Result: जॉब के साथ 5 घंटे की पढ़ाई, हरियाणा लोक सेवा आयोग में राहुल सैनी को मिला 7वां स्थान; पूरा हुआ दादा का सपना

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। गांव छपरा के राहुल सैनी ने हरियाणा सिविल सर्विस (एचसीएस) परीक्षा परिणाम में प्रदेश भर में 7वां रैंक हासिल किया है। राहुल की इस सफलता के बाद गांव छपरा में जश्न का माहौल है। परिजनों, रिश्तेदारों और ग्रामीणों का उनके घर बधाई देने के लिए तांता लगा हुआ है।

आठ अक्टूबर में आए परिणाम में शानदार उपलब्धि हासिल कर राहुल अपने दादा स्वर्गीय हरकेश चौधरी के सपने को भी साकार कर दिया है। राहुल सैनी ने कहा कि वह एचसीएस अधिकारी के रूप में ईमानदारी और निष्ठा से जनता की सेवा करेंगे और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

उन्होंने प्रदेश सरकार का जताते हुए कहा कि यह सफलता पूरी तरह से बिना खर्ची-बिना पर्ची की पारदर्शी भर्ती प्रणाली का नतीजा है। आज हरियाणा में युवाओं को उनकी मेहनत का फल मिल रहा है। न किसी सिफारिश की जरूरत है, न किसी खर्ची की। सरकार ने जो पारदर्शी व्यवस्था बनाई है, उसी से मेरे जैसे एक सामान्य किसान परिवार के बेटे को एचसीएस अधिकारी बनने का मौका मिला है।

नौकरी के साथ 5 साल तक रोज 5 घंटे की पढ़ाई राहुल ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से बीएससी (एग्रीकल्चर) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान गुजरात के इरमा से रूरल मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री ली है। उसके पिता सतीश कुमार हरियाणा सरकार में वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पद से सेवानिवृत हुए हैं। उनकी माता उषा रानी एक गृहिणी हैं।