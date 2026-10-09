मेहनत, मेडिटेशन व जवाबदेही... किसान के बेटे को हरियाणा लोक सेवा में मिली सफलता; कौन हैं HPSC के 2nd टॉपर कुलदीप श्योराण?

जागरण संवाददाता, हिसार। चिड़ोद के किसान परिवार से निकलकर कुलदीप श्योराण ने अपनी मेहनत, अनुशासन, खुद के प्रति जवाबदेही और आत्मविश्वास के बल पर हरियाणा सिविल सर्विस (एचसीएस) में दूसरा रैंक हासिल किया है। उन्होंने परिवार और गांव का नाम रोशन किया है।

करीब तीन वर्ष की निरंतर तैयारी के बाद मिली इस सफलता के पीछे उन्होंने नियमित अध्ययन के साथ मेडिटेशन को भी अहम भूमिका दी। कुलदीप ने बताया कि ओपी जिंदल स्कूल से 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद गुजरात से एलएलबी की।