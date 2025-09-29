Language
    इजरायल में नौकरी की होड़, हरियाणा के 12 हजार युवाओं ने किया आवेदन; HKRNL से विदेश भेजे जाएंगे चयनित युवा

    By Sudhir Tanwar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 04:55 PM (IST)

    हरियाणा के 12 हजार से ज्यादा युवाओं ने इजरायल में नौकरी के लिए आवेदन किया है। ये नियुक्तियां होम बेस्ड केयरगिवर के 5000 पदों के लिए हैं। चयनित युवाओं को हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से भेजा जाएगा। केयर वर्कर्स को लगभग 1 लाख 37 हजार रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। आवेदक के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास और अंग्रेजी बोलने की क्षमता आवश्यक है।

    12 हजार युवाओं ने किया आवेदन, जाएंगे विदेश। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के 12 हजार से अधिक युवाओं ने इजरायल में नौकरी के लिए दावेदारी की है। घरों में बुजुर्गों और दिव्यांगों की देखभाल करने वाले पेशेवरों (होम बेस्ड केयरगिवर) के पांच हजार पदों पर नियुक्तियां होनी हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (एचकेआरएनएल) के माध्यम से चयनित युवाओं को विदेश भेजा जाएगा। मंगलवार को आवेदन के लिए अंतिम दिन है।

    इससे पहले भी हरियाणा सरकार प्रदेश के युवाओं को विभिन्न देशों में नौकरी दिलवा चुकी है। इजरायल में भारतीय वर्कर्स की मांग लगातार बढ़ रही है। विशेषकर केयर वर्कर्स के लिए, जो नर्सिंग होम्स या घरों में बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों की देखभाल करते हैं। इन्हें सफाई, खाना पकाना, दवाई देना, कपड़े पहनाना और रोजमर्रा के छोटे-बड़े कामों में मदद करनी होती है। हरियाणा में अब तक 12 हजार युवाओं ने इस नौकरी के लिए आवेदन किया है।

    इस भर्ती के जरिए उम्मीदवारों को इजरायल के नर्सिंग होम, केयर सेंटर और घरों में दिव्यांगजनों की देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसकी एवज में केयर वर्कर्स को लगभग एक लाख 37 हजार 745 रुपये प्रति माह सैलरी मिलेगी। इन भर्तियों के लिए आवेदक की उम्र 25 से 45 साल के बीच होनी चाहिए और वजन 45 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

    लंबाई कम से कम 1.5 मीटर होनी जरूरी है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं पास और इंग्लिश बोलने की क्षमता होनी चाहिए। इसके साथ 42 दिनों का केयर गिविंग सर्टिफिकेट या नर्सिंग, फिजियोथैरेपी, डिप्लोमा या दाई से संबंधित सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर किसी ने जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग या पोस्ट नर्सिंग कोर्स किया है तो नौकरी पाने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है।