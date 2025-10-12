नादानी में गई जान: 9 वर्षीय बच्चे ने खेल-खेल में गले में लगाया चुन्नी से बना फंदा, दम घुटने से मौत

जागरण संवाददाता, पलवल। सदर थाना अंतर्गत गेलपुर गांव में नौ वर्षीय बच्चे ने की गले में खेल-खेल में चुन्नी से फांसी का फंदा लगा लिया। इसी बीच दम घुटने से उसकी मौत हो गई। सदर थाना पुलिस ने मामले में बीएनएस की 194 धारा के तहत इत्तेफाकिया कार्रवाई की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मामले के बारे में जानकारी देते हुए गेलपुर गांव के रहने वाले ओमवीर ने बताया कि उनके छोटे बेटे का नाम डैनिश था। वह शनिवार देर शाम मकान की छत पर खेल रहा था। घर में उसकी दादी और दस वर्षीय बड़ा भाई नितिन मौजूद थे।