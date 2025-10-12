नादानी में गई जान: 9 वर्षीय बच्चे ने खेल-खेल में गले में लगाया चुन्नी से बना फंदा, दम घुटने से मौत
बिहार में एक हृदयविदारक घटना घटी, जहाँ एक 9 वर्षीय बच्चे की खेल-खेल में जान चली गई। बच्चे ने नादानी में चुन्नी से फंदा बनाया और वह उसके गले में कस गया, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई। इस घटना से परिवार में शोक की लहर है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। यह घटना बच्चों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।
जागरण संवाददाता, पलवल। सदर थाना अंतर्गत गेलपुर गांव में नौ वर्षीय बच्चे ने की गले में खेल-खेल में चुन्नी से फांसी का फंदा लगा लिया। इसी बीच दम घुटने से उसकी मौत हो गई। सदर थाना पुलिस ने मामले में बीएनएस की 194 धारा के तहत इत्तेफाकिया कार्रवाई की है।
मामले के बारे में जानकारी देते हुए गेलपुर गांव के रहने वाले ओमवीर ने बताया कि उनके छोटे बेटे का नाम डैनिश था। वह शनिवार देर शाम मकान की छत पर खेल रहा था। घर में उसकी दादी और दस वर्षीय बड़ा भाई नितिन मौजूद थे।
उसी दौरान उसने खेल-खेल में खिड़की में फांसी का फंदा बना लिया और बाल्टी पर चढ़कर उसमें अपनी गर्दन फंसा लिया। बाल्टी हटने से चुन्नी से उसका दम घुट गया और उसकी मौत हो गई।
मां सुनीता जब खेतों से घर लौटी तो उसने डैनिश को मृत हालत में पाया। इसके बाद घर में चीख-पुकार मच गई। ग्रामीण मौके पर पहुंचे और डैनिश को तुरंत जिला नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई और रविवार को जिला नागरिक अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया गया।
यह भी पढ़ें- Palwal News: खेल-खेल में 9 वर्षीय बच्चे के गले में लगा फांसी का फंदा, दम घुटने से हुई मौत
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।