Palwal News: खेल-खेल में 9 वर्षीय बच्चे के गले में लगा फांसी का फंदा, दम घुटने से हुई मौत 

जागरण संवाददाता, पलवल। सदर थाना अंतर्गत गेलपुर गांव में नौ वर्षीय बच्चे की गले में खेल-खेल में चुन्नी से फांसी का फंदा लगाने के कारण दम घुटने से मौत हो गई। सदर थाना पुलिस ने मामले में बीएनएस की 194 धारा के तहत इत्तेफाकिया कार्रवाई की है।

मामले के बारे में जानकारी देते हुए गेलपुर गांव के रहने वाले ओमवीर ने बताया कि उसके छोटे बेटे का नाम दैनिश था। वह शनिवार देर शाम मकान की छत पर खेल रहा था। घर में सिर्फ उसकी दादी और दस वर्षीय बड़ा भाई नितिन मौजूद था। उसी दौरान उसने खेल-खेल में खिड़की में फांसी का फंदा बना लिया और बाल्टी पर चढ़कर उसमें अपनी गर्दन फंसा लिया।