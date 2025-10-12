Palwal News: खेल-खेल में 9 वर्षीय बच्चे के गले में लगा फांसी का फंदा, दम घुटने से हुई मौत
पलवल के गेलपुर गांव में एक नौ वर्षीय बच्चे की खेल-खेल में फांसी लगने से दुखद मौत हो गई। बच्चा छत पर खेल रहा था जब उसने चुन्नी से फांसी का फंदा बनाया और दुर्घटनावश उसका दम घुट गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, पलवल। सदर थाना अंतर्गत गेलपुर गांव में नौ वर्षीय बच्चे की गले में खेल-खेल में चुन्नी से फांसी का फंदा लगाने के कारण दम घुटने से मौत हो गई। सदर थाना पुलिस ने मामले में बीएनएस की 194 धारा के तहत इत्तेफाकिया कार्रवाई की है।
मामले के बारे में जानकारी देते हुए गेलपुर गांव के रहने वाले ओमवीर ने बताया कि उसके छोटे बेटे का नाम दैनिश था। वह शनिवार देर शाम मकान की छत पर खेल रहा था। घर में सिर्फ उसकी दादी और दस वर्षीय बड़ा भाई नितिन मौजूद था। उसी दौरान उसने खेल-खेल में खिड़की में फांसी का फंदा बना लिया और बाल्टी पर चढ़कर उसमें अपनी गर्दन फंसा लिया।
बाल्टी हटने से चुन्नी से उसका दम घुट गया और उसकी मौत हो गई। मां सुनीता जब खेतों से घर लौटी तो उसने दैनिश को मृत हालत में पाया। इसके बाद घर में चीख पुकार मच गई। ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दैनिश को तुरंत जिला नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई और रविवार को जिला नागरिक अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया गया।
