पलवल में पटवारी 30 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, दाखिल-खारिज करवाने के लिए मांगे थे एक लाख

जागरण संवाददाता, पलवल। विजिलेंस की टीम ने पलवल के हल्का पटवारी को 30 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पटवारी को उसके पलवल स्थित पटवार कार्यालय से पकड़ा गया। वहीं इस मामले में कंप्यूटर ऑपरेटर अभी फरार है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विजिलेंस की टीम ने दोनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। मामले में शिकायतकर्ता ने विजिलेंस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया था कि उसकी माताजी ने वर्ष 2006 में नई बस्ती सल्लागढ़ में 100 गज का एक प्लाॅट खरीदा था।

वह इस प्लाॅट की म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) चढ़वाने के लिए पटवारी नवीन से मिला था। शिकायतकर्ता के अनुसार पटवारी नवीन ने अपने कंप्यूटर ऑपरेटर रूपेश को रजिस्ट्री की कापी दी। इसके बाद ऑपरेटर रूपेश ने पटवारी से बात करके म्यूटेशन चढ़ाने की एवज में शिकायतकर्ता से एक लाख रुपये रिश्वत की मांग की।