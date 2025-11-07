Language
    पलवल में पेंसिल पैकिंग की नौकरी के नाम पर 5700 की ठगी, राजस्थान से आरोपी गिरफ्तार

    By ANKUR AGNIHOTRIEdited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 12:53 PM (IST)

    पलवल में पेंसिल पैकिंग की नौकरी का झांसा देकर एक युवक से 5700 रुपये की ठगी हुई। पुलिस ने राजस्थान के एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसने पीड़ित को नौकरी का लालच देकर रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर पैसे लिए और फिर संपर्क तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    पेंसिल पैकिंग की नौकरी का झांसा देकर ठगने वाला आरोपी गिरफ्तार। जागरण

    जागरण संवाददाता, पलवल। पेंसिल पैकिंग की नौकरी दिलाने का झांसा देकर आनलाइन ठगी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच पूरी होने के बाद आरोपित को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

    साइबर क्राइम थाना प्रभारी नवीन कुमार के अनुसार मामले में टीकरी ब्राह्मण गांव के रहने वाले मुकेश ने शिकायत दी थी कि तीन नवंबर को उसकी पत्नी के साथ एक अज्ञात व्यक्ति ने घर बैठे पेंसिल पैकिंग की नौकरी दिलाने का झांसा देकर 5,700 रुपये की ठगी की। पीड़ित ने तुरंत साईबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

    जांच के दौरान साइबर तकनीकी और बैंक रिकार्ड के आधार पर पुलिस ने मंगलवार को राजस्थान के जिला अलवर के आलमपुर गांव के रहने वाले बलबिंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपित को अदालत में पेश कर एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान आरोपित के मोबाइल से ठगी से संबंधित चैट, क्यूआर कोड और मैसेज बरामद हुए।

    पूछताछ के बाद आरोपित को बृहस्पतिवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।