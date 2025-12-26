पलवल में नशीले इंजेक्शनों की बड़ी खेप के साथ यूपी का तस्कर गिरफ्तार, 600 प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद

जागरण संवाददाता, पलवल। पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। होडल पुलिस ने यूपी के मथुरा निवासी एक युवक को 600 प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शनों के साथ गिरफ्तार किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एंटी नारकोटिक्स सेल प्रभारी विश्व गौरव ने बताया कि इस मामले में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मथुरा के मेघपुर गांवका रहने वाला रामसिंह, भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शनों के पैकेट लेकर करमन बॉर्डर के पास खड़ा है। वह इन्हें स्थानीय इलाकों में सप्लाई करने वाला है।

सूचना के आधार पर एएसआई सिराजूदीन के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने जाल बिछाया और राष्ट्रीय राजमार्ग 19 स्थित करमन नार्डर पर एक संदिग्ध बाइक सवार को काबू किया। तलाशी में निकलीं प्रतिबंधित इंजेक्शन के पैकेट्स आरोपित की पहचान मथुरा के रहने वाले रामसिंह के रूप में हुई। जब आरोपित के पास मौजूद बैग की तलाशी ली गई, तो उसमें से प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शनों के 60 पैकेट बरामद हुए। हर पैकेट में 10 इंजेक्शन थे, यानी कुल 600 इंजेक्शन बरामद किए गए। इसके बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध एनडीपीएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।