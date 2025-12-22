पलवल में ट्रैफिक नियमों की उड़ रहीं धज्जियां, खतरे में लोगों की जान

जागरण संवाददाता, पलवल। हम ऐसे और ऐसे ही रहेंगे। तौ कहा लैनो है, हम तो ही ऐसे चलांंगगे। जब जुर्मानों होगो तब देखेंगे, ऐसा पलवल शहर वासियों का कहना है, जो विपरीत दिशा में वाहन चलाते हैं। जो ट्रैफिक नियमों का पालन करने के बजाय पुलिस कर्मियों से बहस करना ज्यादा पसंद करते हैं। अपने ढीले रवैये वाले लोग शहर की सड़कों पर नियमों का उल्लंघन करना जारी रखते हैं, विशेष रूप से विपरीत दिशा में ड्राइविंग जो न केवल अन्य वाहन चालकों को बाधित करती है, बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य चालकों के जीवन को भी जोखिम में डालती है।

शहर में उल्लंघन बेरोकटोक जारी है, और कई नागरिक चाहते हैं कि पुलिस विपरीत दिशा में जाने वाले मोटर चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे।



ट्रैफिक पुलिस यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रही है कि वाहन चालक सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें, लेकिन शहर की सड़कें अभी तक विपरीत दिशा में ड्राइविंग जैसे ट्रैफिक उल्लंघनों के कारण उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित नहीं बन पाई हैं।