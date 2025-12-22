Language
    पलवल में ट्रैफिक नियमों की उड़ रहीं धज्जियां, खतरे में लोगों की जान

    By Ankur Agnihotri Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 04:45 PM (IST)

    पलवल में यातायात नियमों का उल्लंघन जारी है, खासकर विपरीत दिशा में गाड़ी चलाना। शहर के लोग पुलिस से बहस करते हैं और नियमों का पालन नहीं करते। पुलिस ने ...और पढ़ें

    पलवल में नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। जागरण

    जागरण संवाददाता, पलवल। हम ऐसे और ऐसे ही रहेंगे। तौ कहा लैनो है, हम तो ही ऐसे चलांंगगे। जब जुर्मानों होगो तब देखेंगे, ऐसा पलवल शहर वासियों का कहना है, जो विपरीत दिशा में वाहन चलाते हैं। जो ट्रैफिक नियमों का पालन करने के बजाय पुलिस कर्मियों से बहस करना ज्यादा पसंद करते हैं। अपने ढीले रवैये वाले लोग शहर की सड़कों पर नियमों का उल्लंघन करना जारी रखते हैं, विशेष रूप से विपरीत दिशा में ड्राइविंग जो न केवल अन्य वाहन चालकों को बाधित करती है, बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य चालकों के जीवन को भी जोखिम में डालती है।

    शहर में उल्लंघन बेरोकटोक जारी है, और कई नागरिक चाहते हैं कि पुलिस विपरीत दिशा में जाने वाले मोटर चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे।

    ट्रैफिक पुलिस यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रही है कि वाहन चालक सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें, लेकिन शहर की सड़कें अभी तक विपरीत दिशा में ड्राइविंग जैसे ट्रैफिक उल्लंघनों के कारण उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित नहीं बन पाई हैं।

    ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए बस अड्डा चौक व अलीगढ़ मोड पर डिवाइडर लगाकर ट्रैफिक को सुधारने की कोशिश की है। मगर बस अड्डा चौक हो या फिर अलीगढ़ मोड़। इन दोनों चौराहों पर लोग मौजूद पुलिस कर्मियों से बहस बाजी कर जबरदस्ती वाहनों को विपरीत दिशा में घुसा रहे हैं। बीते सप्ताह बस अड्डा चौक पर रेड लाइट भी लगवा दी गई, मगर लोग लाइटों पर ध्यान न देकर रेड लाइट को पार कर रहे हैं।