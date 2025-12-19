Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    84 करोड़ से चमकेगा यूपी का ये हाई-वे, LED लाइटों और इन बड़े कामों के लिए NHAI ने दी मंजूरी

    By Surjeet Singh Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    अलीगढ़–पलवल राष्ट्रीय राजमार्ग को गड्ढामुक्त और सुरक्षित बनाने के लिए एनएचएआई ने मरम्मत, सुदृढ़ीकरण व सुंदरीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अलीगढ़–पलवल राष्ट्रीय राजमार्ग को गड्ढामुक्त व सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने इस मार्ग की मरम्मत, सुदृढ़ीकरण व सुंदरीकरण से जुड़े प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इस पर कुल 84 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खास बात यह है कि एनएचएआइ ने निर्माण कार्य की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड को दी है। ऐसे में सड़क हस्तांतरण की तैयारी शुरू हो चुकी है। एनएचएआइ के स्तर से स्वीकृत प्रस्ताव के मुताबिक खैर व जट्टारी में सड़कों को एलईडी लाइटों से चमकाया जाएगा। पूरे मार्ग को गड्ढा मुक्त बनाने के साथ ही हरियाली का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा।

    अलीगढ़ से पलवल तक के हाईवे की कुल दूरी 75 किमी है। फिलहाल एनएचएआइ के स्तर से इस सड़क का नवीनीकरण व चौड़ीकरण किया जा रहा है। इसमें करीब 30 किमी से अधिक तक बाइपास बन रहा है। खैर, जट्टारी समेत अन्य कस्बों के बाहर बाइपास बन रहे हैं। ऐसे में कस्बों के अंदर की सड़क काफी बदहाल पड़ी है। काफी गड्ढे हो गए हैं। इसके चलते आए दिन हादसे होते हैं। कई बार गड्ढों में वाहन फंस जाने से जाम भी लगता है।

    डीएम ने जताई थी नाराजगी

    पिछले दिनों मंडलायुक्त संगीता सिंह व डीएम संगीता सिंह ने इसको लेकर काफी नाराजगी जताई थी। ऐसे में पिछले दिनों एनएचएआइ ने इस सड़क को गड्डा मुक्त बनाने निर्णय लिया। तय किया गया कि लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड के माध्यम से इस सड़क का निर्माण कराया जाएगा। ऐसे में पिछले दिनों इसका प्रस्ताव बनाकर शासन में भेजा गया। अब मुख्यालय स्तर से इसकी स्वीकृति हो गई है। 84 करोड़ का बजट इसके लिए स्वीकृत किया गया। इसमें सड़क मरम्मत के साथ-साथ खैर व जट्टारी कस्बों में स्ट्रीट लाइट व एलईडी लाइट लगाने का कार्य भी किया जाएगा।

    इससे रात के समय यातायात अधिक सुरक्षित होगा व कस्बों में रोशनी की समस्या दूर होगी। स्वीकृत बजट में सड़क कार्यों पर लगभग 66.99 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट पर करीब 17.53 करोड़ रुपये, रोड सेफ्टी कार्यों पर 1.33 करोड़ रुपये व बागवानी (हार्टिकल्चर) पर 25 लाख रुपये से अधिक की राशि तय की गई है।

    गुणवत्ता नियंत्रण व आकस्मिक व्यय को जोड़ने के बाद कुल लागत 83.82 करोड़ रुपये की राशि तय की गई है। इस परियोजना के तहत सड़क के गड्ढों की मरम्मत, पैच वर्क, कंधों (पेव्ड शोल्डर) को मजबूत करने, संकेतक बोर्ड, रोड मार्किंग, क्रैश बैरियर व अन्य सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। साथ ही मार्ग के किनारे हरियाली विकसित कर हाईवे को बेहतर स्वरूप दिया जाएगा।

    अलीगढ़-पलवल मार्ग को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए मुख्यालय से स्वीकृति मिल गई है। लोक निर्माण विभाग से इसका निर्माण कराया जाएगा। - अजीत यादव, सह परियोजना निदेशक